Президент Зеленський підписав новий закон про мобілізацію

Володимир Зеленський підписав ухвалений нещодавно Верховною Радою законопроєкт про мобілізацію №10449.

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Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений нещодавно Верховною Радою законопроєкт про мобілізацію №10449.

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту України. Зазначається, що документ 16 квітня було направлено на підпис глави держави і того ж дня повернуто з його підписом.

Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави.

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Що відомо про новий закон про мобілізацію

Передбачено надання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану більш ніж 25 категоріям осіб. Закон запроваджує базовий військовий вишкіл і виключає строкову службу, а також дає можливість добровільного прямого призову військовозобов'язаних до військових частин через рекрутинг.

Крім того, передбачено бронювання від призову до Збройних сил України військовозобов'язаних - усіх державних службовців категорії "А" і не більш як 50% категорії "Б" і "В". 100% бронювання від мобілізації поширюється на органи державної влади, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, органи прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державну службу з надзвичайних ситуацій, суди. 100% бронювання також надається критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ підприємствам і яким встановлено мобілізаційні завдання.

Також новий закон передбачає соціальний захист військовослужбовців і збереження грошових виплат тим, хто проходить тривале лікування, зокрема за кордоном. Документ гарантує виплату одноразової грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовця в разі його загибелі (смерті) в період дії воєнного стану в розмірі 15 млн грн.

Крім цього, проєкт надає право військовослужбовцям, які уклали перший контракт на проходження військової служби, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

/ Инфографика: Главред

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