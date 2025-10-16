Рус
В Росії анонсували нове перемир'я на фронті - коли воно почнеться і для чого

Юрій Берендій
16 жовтня 2025, 16:14
РФ заявила про можливість тимчасового перемир’я на фронті для проведення ремонтних робіт на лініях електропередач, що живлять окуповану Запорізьку АЕС.
В Росії анонсували нове перемир'я на фронті, деталі

Про що йдеться у матеріалі Sky News:

  • Росія хоче організувати перемир'я на фронті
  • Воно потрібне для відновлення енергопостачання до окупованої ЗАЕС

В Росії заявили про можливість проведення тимчасового перемир'я на фронті для проведення ремонту ліній електропередач, які ведуть до окупованої РФ Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Sky News з посиланням на главу російського "Росатому" Олексія Ліхачова.

Керівник державної корпорації "Росатом" заявив, що запровадження так званого "тихого періоду" необхідне для проведення ремонтних робіт на двох пошкоджених лініях електропередач, що ведуть до ЗАЕС. Одна з них розташована на підконтрольній Росії території, а інша — на українській.

"Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно є дуже попереднім і можливим, і таке рішення може бути прийняте вже завтра", – сказав російський чиновник.

Наразі Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Європі, не виробляє електроенергії, проте продовжує залежати від зовнішнього живлення, необхідного для охолодження ядерних матеріалів і запобігання аварії.

Чи є загроза повторення сценарію "Фукусіми" на ЗАЕС - думка експерта

Як писав Главред, незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна зазначила, що наразі радіаційної небезпеки на ЗАЕС немає, оскільки енергоблоки перебувають у стані холодної зупинки.

Водночас експертка критично поставилася до матеріалів західних медіа, які припускають можливість повторення на ЗАЕС "сценарію Фукусіми".

На її думку, подібні заяви про катастрофу та відмову генераторів є перебільшеними й панічними, тоді як основне завдання полягає у стабільному забезпеченні інфраструктури та логістики станції

"Наше завдання - жодним чином не допустити, щоб Росія змогла підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми. Уся ця інформаційна кампанія, включно з матеріалами в медіа, спрямована на те, щоб чинити тиск через МАГАТЕ на українську владу. Але потрібно зберігати спокій - небезпеки поки що немає. Навіть якщо всі 20 генераторів відмовлять одночасно - що за теорією ймовірності неможливо, - до важкої аварії станція може протриматися понад 30 діб", - додала Кошарна.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Запорізька атомна електростанція перебуває у вкрай небезпечному стані, оскільки не здатна тривалий час працювати лише на резервних генераторах. Про це повідомила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук.

Водночас російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін пригрозив завдати ударів по українських АЕС у відповідь на нібито атаки ЗСУ по Запорізькій станції.

Як зазначила незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна, технічно Росія має змогу під’єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми.

Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал.

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

10:09

"Наш день D": Коваленко назвав умову перемоги України у війні з РФВідео

10:08

Головні тренди осені 2025: 10 універсальних речей, які необхідні у гардеробі

