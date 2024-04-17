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Закон про мобілізацію офіційно опубліковано: набуде чинності через місяць

Дмитро Відоменко
17 квітня 2024, 10:21
17 квітня закон про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".
Мобілізація
Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України" / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

17 квітня 2024 року закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні українського парламенту "Голос України", повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Виходячи з першого пункту перехідних положень, закон №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" набуде чинності 17 травня 2024 року - чи то пак через місяць після його публікації.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої в армію призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт.

мобілізація інфографіка

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