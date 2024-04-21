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"Більше сил": Мусієнко розкрив, коли відбудеться потужний контрнаступ України

Юлія Закрепа
21 квітня 2024, 16:53
На думку військового експерта, ЗСУ продовжать завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
'Більше сил': Мусієнко розкрив, коли відбудеться потужний контрнаступ України
Коли відбудеться контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, УНІАН

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що цього року на локальні і тактичні наступи у ЗСУ має вистачити засобів.

Мусієнко наголосив, що українському війську необхідні люди і засоби. За його словами, найважливішим фактором є ситуація на полі бою. Але ще є внутрішня ситуація у РФ, удари по тилах. І дестабілізація у ворога має неабияке значення.

"Якщо нам вдасться об'єднати компонент - відбити атаки ворога, продовжувати глибокі удари по території РФ і зменшувати їхні спроможності там. Відкривати простір для ще більших атак і дестабілізувати РФ з середини - тоді це буде створювати і відповідне тло для переходу у контратаки. Але, для великого контрнаступу потрібні сили і концентрація удару", - пояснює Мусієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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На думку військового експерта, ЗСУ продовжать завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Однак, важливо пояснити міжнародним партнерам, чому це необхідно. При цьому, визнає Мусієнко, з часом Росія знайде засоби ППО для прикриття НПЗ.

"А яким чином вони їх прикриють? Знімуть звідкись. Тоді полетить по інших об'єктах. Тому що у Росії дуже багато різних об'єктів, на усе не вистачає ППО. І тому вони вимушені обирати", - зазначив Мусієнко.

Так, у разі прикриття НПЗ держава-агресорка відкриє інші військові об'єкти, як от склади або аеродроми.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Нагадаємо, що РФ може змінити плани на новий наступ у червні. У новому звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Україна, ймовірно, перебуватиме у значно покращеному оперативному становищі до червня 2024 року.

Глава ГУР Кирило Буданов назвав ключові цілі окупантів. Росіяни спробують влітку захопити Донбас. РФ давно претендує на цей важливий регіон на сході країни, але не контролює його. Війська РФ надалі зосередяться на виборах у США у листопаді та на їхніх наслідках.

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війна в Україні ЗСУ Олександр Мусієнко контрнаступ ЗСУ
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