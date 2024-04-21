'Більше сил': Мусієнко розкрив, коли відбудеться потужний контрнаступ України

На думку військового експерта, ЗСУ продовжать завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

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Коли відбудеться контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, УНІАН

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що цього року на локальні і тактичні наступи у ЗСУ має вистачити засобів.

Мусієнко наголосив, що українському війську необхідні люди і засоби. За його словами, найважливішим фактором є ситуація на полі бою. Але ще є внутрішня ситуація у РФ, удари по тилах. І дестабілізація у ворога має неабияке значення.

"Якщо нам вдасться об'єднати компонент - відбити атаки ворога, продовжувати глибокі удари по території РФ і зменшувати їхні спроможності там. Відкривати простір для ще більших атак і дестабілізувати РФ з середини - тоді це буде створювати і відповідне тло для переходу у контратаки. Але, для великого контрнаступу потрібні сили і концентрація удару", - пояснює Мусієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини". відео дня

На думку військового експерта, ЗСУ продовжать завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Однак, важливо пояснити міжнародним партнерам, чому це необхідно. При цьому, визнає Мусієнко, з часом Росія знайде засоби ППО для прикриття НПЗ.

"А яким чином вони їх прикриють? Знімуть звідкись. Тоді полетить по інших об'єктах. Тому що у Росії дуже багато різних об'єктів, на усе не вистачає ППО. І тому вони вимушені обирати", - зазначив Мусієнко.

Так, у разі прикриття НПЗ держава-агресорка відкриє інші військові об'єкти, як от склади або аеродроми.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Нагадаємо, що РФ може змінити плани на новий наступ у червні. У новому звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Україна, ймовірно, перебуватиме у значно покращеному оперативному становищі до червня 2024 року.

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