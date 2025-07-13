Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям

Про що сказав Залужний:
- Україна та Росія зможуть відновити паритет на фронті
- Варто очікувати на відновлення наступальних дій
- Обидві країни будуть стикатись з рядом труднощів
У найближчі два роки слід очікувати відновлення паритету України та Росії в обороні і наступі і поновлення ефективних наступальних дій на полі бою. Однак для цього повинні бути виконані певні умови. Таку думку висловив колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний, пише "Українська правда".
Протягом наступних двох років Україна може досягти військового паритету з Росією як в обороні, так і в наступі, що дозволить поновити ефективні наступальні дії. Однак це стане можливим лише за виконання низки умов, вважає посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Серед ключових факторів він виділяє зниження ефективності ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) завдяки переходу на альтернативні способи зв’язку та навігації поза радіочастотним спектром — наприклад, через лазерний зв’язок, оптичні та автономні системи наведення. Додатково на ситуацію вплине розвиток засобів для знищення самих систем РЕБ, що суттєво обмежить їх застосування.
Другим важливим елементом є знищення засобів візуальної розвідки ворога, включаючи розвідувальні дрони та оптичні комплекси, за допомогою перехоплювачів і лазерних технологій.
Третім і ключовим чинником стане масове виробництво, здешевлення, розширення радіусу дії та підвищення автономності високоточних ударних дронів.
"Це (ред.) дозволить дистанційно винищувати особовий склад, озброєння і військову техніку противника в опорних пунктах вздовж лінії бойового зіткнення, зривати логістичні ланцюги та забезпечувати ефективну логістичну блокаду, щоб спершу "вичавлювати" противника з районів оборони, а потім займати фактично пусті позиції", - наголошує екс-головком.
На думку Валерія Залужного, наразі поновлення активних наступальних дій з обох боків є малоймовірним через дві ключові причини.
Перша — це обмежений мобілізаційний потенціал. На думку посла України в Великобританії, ведення наступу вимагає значних людських резервів, на які нині не може розраховувати ні Україна, ні Росія, як у короткій, так і в довгостроковій перспективі. Ба більше, демографічна ситуація в обох державах лише погіршуватиметься з подовженням війни, що зробить людський ресурс дефіцитним і надзвичайно цінним.
Друга причина — економічні та матеріально-технічні обмеження. Залужний зазначив, що умови паритету змушують сторони акумулювати значно більші обсяги ресурсів для наступу, ніж для оборони, що вимагає великих витрат і запасів. При цьому людські втрати в такому випадку буде важко або й неможливо компенсувати.
"І Україна, і Росія, ймовірно, стикатимуться зі зростаючими економічними труднощами, що обмежують їхню здатність наростити і сконцентрувати потенціал для класичних у нашому розумінні наступальних дій оперативного і стратегічного рівнів", - резюмує Залужний.
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Про персону: Валерій Залужний
Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).
23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.
Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.
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