Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям

Протягом найближчих років Україна може досягти паритету з Росією на фронті, що створить передумови для поновлення наступальних дій, вказує Залужний.

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Війна увійде в нову фазу / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Залужний:

Україна та Росія зможуть відновити паритет на фронті

Варто очікувати на відновлення наступальних дій

Обидві країни будуть стикатись з рядом труднощів

У найближчі два роки слід очікувати відновлення паритету України та Росії в обороні і наступі і поновлення ефективних наступальних дій на полі бою. Однак для цього повинні бути виконані певні умови. Таку думку висловив колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний, пише "Українська правда".

Протягом наступних двох років Україна може досягти військового паритету з Росією як в обороні, так і в наступі, що дозволить поновити ефективні наступальні дії. Однак це стане можливим лише за виконання низки умов, вважає посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Серед ключових факторів він виділяє зниження ефективності ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) завдяки переходу на альтернативні способи зв’язку та навігації поза радіочастотним спектром — наприклад, через лазерний зв’язок, оптичні та автономні системи наведення. Додатково на ситуацію вплине розвиток засобів для знищення самих систем РЕБ, що суттєво обмежить їх застосування.

Другим важливим елементом є знищення засобів візуальної розвідки ворога, включаючи розвідувальні дрони та оптичні комплекси, за допомогою перехоплювачів і лазерних технологій.

Третім і ключовим чинником стане масове виробництво, здешевлення, розширення радіусу дії та підвищення автономності високоточних ударних дронів.

"Це (ред.) дозволить дистанційно винищувати особовий склад, озброєння і військову техніку противника в опорних пунктах вздовж лінії бойового зіткнення, зривати логістичні ланцюги та забезпечувати ефективну логістичну блокаду, щоб спершу "вичавлювати" противника з районів оборони, а потім займати фактично пусті позиції", - наголошує екс-головком.

На думку Валерія Залужного, наразі поновлення активних наступальних дій з обох боків є малоймовірним через дві ключові причини.

Перша — це обмежений мобілізаційний потенціал. На думку посла України в Великобританії, ведення наступу вимагає значних людських резервів, на які нині не може розраховувати ні Україна, ні Росія, як у короткій, так і в довгостроковій перспективі. Ба більше, демографічна ситуація в обох державах лише погіршуватиметься з подовженням війни, що зробить людський ресурс дефіцитним і надзвичайно цінним.

Друга причина — економічні та матеріально-технічні обмеження. Залужний зазначив, що умови паритету змушують сторони акумулювати значно більші обсяги ресурсів для наступу, ніж для оборони, що вимагає великих витрат і запасів. При цьому людські втрати в такому випадку буде важко або й неможливо компенсувати.

"І Україна, і Росія, ймовірно, стикатимуться зі зростаючими економічними труднощами, що обмежують їхню здатність наростити і сконцентрувати потенціал для класичних у нашому розумінні наступальних дій оперативного і стратегічного рівнів", - резюмує Залужний.

Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, станом на початок липня 2025 року Росія має в арсеналі близько 300 балістичних ракет — як власного виробництва, так і отриманих з Північної Кореї. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Тим часом Німеччина має можливість постачати ракети до американських ЗРК Patriot, оскільки нещодавно запустила власне виробництво цього типу озброєння. Про це розповів генерал-майор Крістіан Фройдінг, координатор штабу допомоги Україні в Міноборони ФРН.

Водночас у МЗС України повідомили, що президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів із Володимиром Зеленським лише у разі повної капітуляції України. Таку позицію Кремля озвучив заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

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Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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