Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям

Юрій Берендій
13 липня 2025, 11:49
3444
Протягом найближчих років Україна може досягти паритету з Росією на фронті, що створить передумови для поновлення наступальних дій, вказує Залужний.
Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям
Війна увійде в нову фазу / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Залужний:

  • Україна та Росія зможуть відновити паритет на фронті
  • Варто очікувати на відновлення наступальних дій
  • Обидві країни будуть стикатись з рядом труднощів

У найближчі два роки слід очікувати відновлення паритету України та Росії в обороні і наступі і поновлення ефективних наступальних дій на полі бою. Однак для цього повинні бути виконані певні умови. Таку думку висловив колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний, пише "Українська правда".

Протягом наступних двох років Україна може досягти військового паритету з Росією як в обороні, так і в наступі, що дозволить поновити ефективні наступальні дії. Однак це стане можливим лише за виконання низки умов, вважає посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

відео дня

Серед ключових факторів він виділяє зниження ефективності ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) завдяки переходу на альтернативні способи зв’язку та навігації поза радіочастотним спектром — наприклад, через лазерний зв’язок, оптичні та автономні системи наведення. Додатково на ситуацію вплине розвиток засобів для знищення самих систем РЕБ, що суттєво обмежить їх застосування.

Другим важливим елементом є знищення засобів візуальної розвідки ворога, включаючи розвідувальні дрони та оптичні комплекси, за допомогою перехоплювачів і лазерних технологій.

Третім і ключовим чинником стане масове виробництво, здешевлення, розширення радіусу дії та підвищення автономності високоточних ударних дронів.

"Це (ред.) дозволить дистанційно винищувати особовий склад, озброєння і військову техніку противника в опорних пунктах вздовж лінії бойового зіткнення, зривати логістичні ланцюги та забезпечувати ефективну логістичну блокаду, щоб спершу "вичавлювати" противника з районів оборони, а потім займати фактично пусті позиції", - наголошує екс-головком.

На думку Валерія Залужного, наразі поновлення активних наступальних дій з обох боків є малоймовірним через дві ключові причини.

Перша — це обмежений мобілізаційний потенціал. На думку посла України в Великобританії, ведення наступу вимагає значних людських резервів, на які нині не може розраховувати ні Україна, ні Росія, як у короткій, так і в довгостроковій перспективі. Ба більше, демографічна ситуація в обох державах лише погіршуватиметься з подовженням війни, що зробить людський ресурс дефіцитним і надзвичайно цінним.

Друга причина — економічні та матеріально-технічні обмеження. Залужний зазначив, що умови паритету змушують сторони акумулювати значно більші обсяги ресурсів для наступу, ніж для оборони, що вимагає великих витрат і запасів. При цьому людські втрати в такому випадку буде важко або й неможливо компенсувати.

"І Україна, і Росія, ймовірно, стикатимуться зі зростаючими економічними труднощами, що обмежують їхню здатність наростити і сконцентрувати потенціал для класичних у нашому розумінні наступальних дій оперативного і стратегічного рівнів", - резюмує Залужний.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, станом на початок липня 2025 року Росія має в арсеналі близько 300 балістичних ракет — як власного виробництва, так і отриманих з Північної Кореї. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Тим часом Німеччина має можливість постачати ракети до американських ЗРК Patriot, оскільки нещодавно запустила власне виробництво цього типу озброєння. Про це розповів генерал-майор Крістіан Фройдінг, координатор штабу допомоги Україні в Міноборони ФРН.

Водночас у МЗС України повідомили, що президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів із Володимиром Зеленським лише у разі повної капітуляції України. Таку позицію Кремля озвучив заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Інші новини:

Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Валерій Залужний Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Дніпропетровські області пролунали вибухи: ворог завдав удару по ТЦК

У Дніпропетровські області пролунали вибухи: ворог завдав удару по ТЦК

13:23Україна
Ефективність доведена: Україна використовує нову зброю для протидії "Шахедам"

Ефективність доведена: Україна використовує нову зброю для протидії "Шахедам"

12:30Війна
Коли війна закінчиться: астролог Вакуліна назвала кілька ключових дат

Коли війна закінчиться: астролог Вакуліна назвала кілька ключових дат

12:10Життя
Реклама

Популярне

Більше
Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

Китайський гороскоп на завтра 13 липня: Тиграм - неприємності, Коням - ризик

Китайський гороскоп на завтра 13 липня: Тиграм - неприємності, Коням - ризик

Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

Телеведучий Грубич показав фото загиблої 17-річної доньки і зробив сумний пост

Останні новини

13:23

У Дніпропетровські області пролунали вибухи: ворог завдав удару по ТЦК

13:14

Чому не можна казати "How are you?": популярна помилка може призвести до проблемВідео

13:01

Українці сплачуватимуть на один податок менше: що скасують вже з 1 серпня

12:44

Трамп готовий вдарити санкціями по Росії, але є умова - Золотарьов

12:30

Ефективність доведена: Україна використовує нову зброю для протидії "Шахедам"Відео

Зеленський вибив допомогу Україні від Трампа, але санкції будуть лише за однієї умови - ЗолотарьовЗеленський вибив допомогу Україні від Трампа, але санкції будуть лише за однієї умови - Золотарьов
12:16

Не прогадає навіть дитина: 3 ознаки, які вказують на солодкий та смачний кавун

12:15

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 липня: Левам - сюрприз, Дівам - терпіння

12:10

Коли війна закінчиться: астролог Вакуліна назвала кілька ключових датФото

11:49

Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям

Реклама
11:22

Цифри зводять з розуму: названо кількість боєприпасів, які КНДР вже передала РФ

11:18

Прокурори-виконавці злочинних схем залишаються на посадах — ЗМІ

11:16

Вбивство полковника у Києві: СБУ знайшла та ліквідувала кілерів

10:46

Євро може готувати сюрприз: банкір спрогнозував, що буде з валютою до 20 липня

10:27

Дефіцит опадів та посухи: названо дату, коли Україну розжарить до +37

10:16

Любовний гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня

09:58

У КНДР зробили важливу заяву про війну в Україні: що сказав Кім Чен Ин

09:34

Пекельна ніч для росіян: дрони атакували НПЗ, міста трусило від вибухівВідео

09:12

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Тельцям - терпіння, Рибам - зміни

09:09

Єдиний варіант: що дозволить розвалити РосіюПогляд

08:50

Становище військ Путіна погіршується: ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку

Реклама
08:46

Карта Deep State онлайн за 13 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:44

Запаси різко скоротились: в ГУР сказали, скільки ракет залишилось в Росії

07:57

Трамп може надати Україні нове фінансування: які кошти він використає

05:50

Загадка для геніїв: знайдіть яблуко серед кактусів за 3 секунди

05:25

"Сковорода" чи "пательня" – як правильно українською: якої помилки не варто робитиВідео

04:44

Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

04:23

Кремль може заморозити вклади росіян: економіст повідомив про критичну ситуацію

03:34

Бунт проти Путіна: Тука розкрив, хто може очолити новий заколот у РФ

02:40

Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

00:32

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

12 липня, субота
23:15

Харків накрила смертельна негода: дерева падають на людей, на вулицях хаосВідео

22:15

У ФРН зробили гучну заяву про постачання ракет до Patriot ЗСУ: що відомо

22:06

Путін зустрінеться з Зеленським за однієї умови: в МЗС розкрили нахабну вимогу РФ

21:22

Трамп і Путін "розміняли Україну": експерт назвав головну мету СШАВідео

20:57

Зеленський анонсував "нестандартні кроки" й зміни після зустрічі з Умєровим

20:13

РФ може повторно вдарити Орешником по Україні: у ГУР назвали головну умову

20:04

"Злата перестала дихати": у Чернівцях медики реанімували дитину в розпал атаки РФ

19:30

Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з РосієюПогляд

19:25

"Невдаха": Стубб розніс провал "стратегічного дурня" Путіна в Україні

18:47

Для чого потрібні дві голки в одному шприці: розкрито неочевидне призначенняВідео

Реклама
18:28

Стамбульський формат переговорів із РФ себе вичерпав: важлива заява МЗС

18:00

Відстежили і знищили: ЗСУ помстились окупантам за смерть однорічної дитини

17:45

Загинула молода аптекарка та працівник міськради: деталі про жертв в ЧернівцяхФото

17:37

Кришечки на каві часто приховують небезпеку: що обов'язково потрібно перевіряти

17:18

Війна затягнеться до 2027 року: Тука здивував сумним прогнозом

16:53

Підозра Шабуніну – приклад рівності перед законом: військові та юристи стали на бік правосуддя

16:31

Життя кидає виклик: 4 знаки зодіаку, яким буде нелегко найближчим часом

16:30

"Жодних ілюзій": економіст зробив прогноз про одержимість РФ зброєю і нову війнуВідео

16:24

"Прийшов мій час". Олександра Кучеренко розповіла правду про свою нову пристрасть

16:11

Загадковий цивільний борт у небі над Києвом: став відомий маршрут літака

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти