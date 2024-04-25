Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів

Аналітик відзначає, що Сили оборони України змогли зупинити подальше просування російських військ в напрямку міста Часів Яр.

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Аналітик повідомив про стабілізацію ситуації в районі Часового Яру / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські війська проводять наступальні операції з метою досягнення тактичних успіхів на різних ділянках фронта, особлива увага ворога зосереджена на Донеччині. Однак, Сил оборони України змогли стабілізувати ситуацію в районі міста Часів Яр і зупинити просування окупантів. Про це в ефіті телеканалу FREEДОМ повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Снєгирьов відзначає, що наразі складна обстановка склалася на Покровському напрямку, який раніше був відомий як Авдіївський. Крім того, за його словами, російські окупанти збільшили активність на Лиманському та Вугледарському напрямках.

"Як бачимо, основне завдання російської окупаційної армії — спробувати використати "вікно можливостей" у момент розширення своєї присутності на театрі бойових дій у Донецькій області. Але, незважаючи на всі зусилля загарбників, останні повідомлення з Часового Яру свідчать про те, що ситуацію вдалося стабілізувати. Подальшого просування окупантів немає", — наголосив Снєгирьов. відео дня

Також, за словами аналітика, з Куп’янського напрямку надходять повідомлення про успіхи Збройних сил України в районі села Лиман Перший Харківської області, де вдалося відбити від окупантів ряд позицій та звільнити від ворога частину території.

"Тобто Сили оборони демонструють активний характер не тільки оборони, а й, відповідно, успішний характер контратак", — резюмував він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російських військ немає шансів захопити Часів Яр на Донеччині ані до 9 травня, ані взагалі. Про це розповів заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

Водночас, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що армія РФ робить спроби прориву оборони ЗСУ в напрямку міста Часів Яр на Донеччині, тривають важкі бої.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич повідомив, що окупанти просуваються на Часів Яр з трьох сторін - з боку Богданівки, фронтально з боку Хромового та з Іванівського, яке ще частково під контролем ЗСУ.

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