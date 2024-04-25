Тиснуть з усіх напрямків: в ЗСУ оцінили ймовірність оточення Часового Яру

Офіцер ЗСУ зазначив, що російські війська активізували використання механізованої складової для прориву української оборони в районі Часового Яру.

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В ЗСУ оцінили ймовірність оточення Часового Яру / Колаж Главред, фото: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Анатолій Шкіньов, 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Російські війська продовжують наступ на позиції українських військових для подальшого просування в напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Ворог збільшив застосування авіації та КАБів на цьому напрямку фронту. Про це повідомив очільник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

"Вони не можуть оточити Часів Яр з флангів, тому намагаються штурмувати його в лоб. Їм дуже заважає Кліщіївка та Андріївка, тут ми можемо спостерігати їхні штурми. Вони намагаються давити на тих напрямках, які вони вважають для себе пріоритетними та вважають їх найбільш успішними для себе", – сказав Калашніков.

Він також зазначив, що окупанти активізували використання авіації для ударів КАБами по позиціях Сил оборони України. Калашніков додав, що російські війська наразі застосовують приблизно 30-40 таких бомб щодня. Російські сили все частіше піднімають літаки у повітря та з висоти 50-60 кілометрів скидають ці бомби, які направляються на позиції українських оборонців.

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Також речник 26 артилерійської бригади відзначив, що противник посилив використання механізованої техніки поблизу міста Часовів Яр.

"Сьогодні штурмові дії здійснюються при підтримці важкої техніки, танків. А також, піхота доставляється до місця десантування на БМП, яка своєю чергою або їде за новою партією, або залишається на полії бої і підтримує піхоту вогнем. Артилерія також працює постійно, навіть якщо не здійснюються штурмові дії", – зазначив Калашніков.

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич повідомив, що окупанти наближаються до населеного пукнту Часів Яр з трьох напрямків - через Богданівку, фронтально через Хромове і через Іванівське, яке ще частково знаходиться під контролем ЗСУ.

Російські окупанти проводять дві різні операції на Сході, кожна з яких має свої цілі і не пов'язана між собою. Зокрема, угрупування під Виїмкою та Білогорівкою атакує постійно не тому, що хоче підтримати окупантів на напрямку Часів Яру, відзначив майор Нацгвардії, офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко.

Аналітики Міноборони Великої Британії повідомили, що російські окупаційні війська, які намагаються захопити Часів Яр в Донецькій області, використовують тактику, схожу на ту, що використовувалася в Авдіївці.

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