Допомога США - це лише початок: у Bloomberg описали новий план війни в Україні

Головне - якомога швидше доставити на фронт вкрай необхідні артилерійські снаряди, стабілізувавши українські лінії.

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У Bloomberg розкрили несподіваний план перемоги Києва у війні / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У 2024 році Україна має змінити стратегію ведення війни. Рік тому план був зрозумілий: Україна має повернути всі окуповані Росією території, завдавши повної поразки країні-агресору. Але якщо раніше це було можливо, то тепер уже ні. Про це пише видання Bloomberg.

Журналісти зазначають, що США перебувають на порозі остаточного ухвалення пакета допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів, і тепер Україні необхідний новий план у війні.

"Перерва в наданні американської військової допомоги Україні вже обернулася втратами життів, землі та військової ініціативи, які буде важко відновити. Зараз необхідна нова, досяжна та послідовна стратегія припинення війни, кінцевою метою якої є врегулювання", - пише Bloomberg.

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При цьому переговори про врегулювання мають відбутися тоді, коли Кремль зрозуміє, що йому більше нічого вигравати від продовження боротьби, і коли Україна створить засоби стримування проти будь-якого відновлення бойових дій.

Головне - якнайшвидше доставити на фронт вкрай необхідні артилерійські снаряди, стабілізувавши українські лінії. Після цього ЗСУ повинні будуть зосередитися на обороні, завдаючи втрат російським військам і техніці та одночасно мобілізовуючи робочу силу, необхідну для відновлення і відпочинку виснажених фронтових підрозділів, зазначають журналісти.

"Відсутність будь-яких великих спроб контрнаступу у 2024 році має стати частиною теорії перемоги Києва, а не свідченням того, що Україна не може перемогти", - пише Bloomberg.

Видання додає: якщо все піде добре, Київ зможе використати цей час для перегрупування, поповнення особового складу, засобів ППО та далекобійної артилерії, а також прийняти на борт F-16 та іншу високотехнологічну техніку, яка знадобиться для створення надійного, довгострокового стримування майбутнього нападу.

"Для Росії ж продовження вторгнення буде дедалі болючішим і важковиправданішим", - підкреслюється в статті.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Військова допомога Україні від США та Британії

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні . У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його мають передати на підпис президенту США Джону Байдену.

Видання Politico повідомляє з посиланням на двох американських чиновників, що пакет військової допомоги включатиме бронетехніку на додачу до артилерійських снарядів і засобів ППО.

Повідомляється, що Пентагон усе ще вносить "останні штрихи" в новий транш і плекає надію, що зможе якнайшвидше надіслати техніку і снаряди - одразу ж після підписання документа Байденом.

23 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуде до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму в 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

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