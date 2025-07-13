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Трамп готовий вдарити санкціями по Росії, але є умова - Золотарьов

Маріна Фурман
13 липня 2025, 12:44
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Політолог переконаний, що Трамп подарував Путіну чимало авансів, але поступок з боку РФ досі не було.
Трамп готовий вдарити санкціями по Росії, але є умова - Золотарьов
Трамп розглядає запровадження нових санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, УНІАН

Ключові тези:

  • Трамп рухається в бік санкцій проти РФ
  • Путін отримав від Трампа суттєві поступки
  • Американський лідер роздратований після телефонної розмови із російським диктатором

Президент США Дональд Трамп неодноразово йшов на зустріч російському диктатору Володимиру Путіну, але відповідних поступок американський лідер досі не побачив. Тому Трамп все ж рухається в бік санкцій проти Росії. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтервʼю Главреду.

За словами політолога, Трамп не проти законопроєкту з 500% митами, який лобіює сенатор Ліндсі Грем, але є певна умова.

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"Трамп хоче, щоб у нього в руках залишалася кнопка, що дозволяє запустити або зупинити цей закон. Якщо таку норму буде враховано, президентського вето не буде", - пояснив Золотарьов.

Крім того, у політолога складається враження, що Трампу в ближньому колі почали говорити приблизно таке: "Тебе водять за ніс, а ти не маєш жодних козирів у рукаві". Трамп дорікав Зеленському в тому, що в нього немає козирів, а тепер сам опинився в такій самій ситуації", каже Золотарьов.

Він нагадав, що Путін отримав від Трампа суттєві аванси.

Зокрема, було припинено роботу USAID - глобального американського інструменту м'якої сили. Росія вважала ворожою діяльність агентства, яке існувало понад сім десятків років. Також за Трампа військова допомога Україні скоротилася.

Експерт припускає, що Трамп роздратований після телефонної розмови з Путіним, оскільки вважає, що його банально дурять, тому запровадження санкцій не варто виключати.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Запровадження санкцій проти Росії - останні новини

Як писав Главред, США та ЄС розглядають можливість посилення санкцій проти Росії, намагаючись примусити Кремль до мирного врегулювання війни. Водночас, як зазначає опозиційний економіст, ексзаступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко, нові обмеження навряд чи суттєво вдарять по російській економіці.

Пізніше у Politico повідомили, що президент США Дональд Трамп висловив готовність підтримати двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, однак висунув власну умову. Зокрема, команда американського лідера вимагає, щоб у майбутньому саме президент мав виняткові повноваження в питанні введення або скасування цих санкцій, без участі Конгресу.

Тим часом колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко висловив переконання, що США навряд чи введуть 500% мита для країн, які торгують з Росією, такі заходи не матимуть ефекту й завдадуть більше шкоди економіці Штатів, ніж Кремлю.

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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