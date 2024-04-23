Україна може виграти війну за 3 умов: у Держдепі США зробили важливу заяву

У Держдепі Сполучених Штатів змалювали шлях України до перемоги.

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За 3 умов Україна зможе виграти, незалежно від планів Путіна, вважає Джеймс О'Браєн/ колаж: Главред, фото: 21 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, MFA of Georgia

На реалістичному шляху України до перемоги у війні є три пункти – стабілізація ситуації на сході нашої держави, а також рух до Європейського Союзу і НАТО. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн під час брифінгу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що нашій державі першочергово потрібно стабілізувати ситуацію на сході, а для цього потрібні артилерія, інші види озброєння, а також укріплення. За словами О'Браєна, Україні потрібно переконатися, що у неї є люди для продовження боротьби проти країни-агресорки Росії. Також захисникам України потрібно дестабілізувати вогневі позиції російських окупантів.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії наголосив, що названі вище пункти є найважливішими елементами на шляху України до перемоги. А поки це відбувається, Україна у цьому році матиме дві важливі зміни у своїй глобальній позиції.

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"Це буде початок переговорів з Європейським Союзом про вступ і НАТО встановить те, що ми назвемо мостом, щось на кшталт чіткого шляху до членства у НАТО", – зазначив він.

О'Браєн зауважив, що за таких умов Україна матиме змогу перемогти у цій війні незалежно від того, які плани матиме російський диктатор Володимир Путін.

"Я думаю, що це шлях вперед. Однак я не буду визначати наперед, що мій бос і міністр оборони вирішать щодо остаточної стратегії. Але це те, як я про це говорив, і я думаю, що це дуже реалістичний шлях до української перемоги", – сказав він.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав, без чого ЗСУ не впораються. Україні потрібне конкретне озброєння для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних.

У Києві та Одесі у ніч на 23 квітня прогриміли вибухи – є поранені, зокрема і двоє дітей. Київська та Одеська області були під ударом російських дронів. В Одесі постраждали семеро людей.

Також раніше повідомлялося, що РФ готує наступ на Донбасі – в ISW сказали, що зупинить окупантів. В армії окупантів немає достатньо часу для підготовки до ширшого прориву, оскільки арсенал ЗСУ найближчим часом поповнить військова допомога.

Нагадаємо, в ISW пояснили, який план має РФ щодо Харкова. Окупанти користуються тим, що поки що Україна має обмежені можливості протиповітряної оборони.

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