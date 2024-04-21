Аналітики пишуть про патову ситуацію біля Часового Яру: що каже президент

Панування над цією місцевістю "суттєво полегшить" росіянам розвинути наступ на Словʼянськ та Краматорськ.

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Часів Яр розташований у 10 км від Бахмута та розміщений на висотах / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Часів Яр залишається гарячим напрямком фронту, зауважив президент Володимир Зеленський. Разом з тим українські і західні аналітики констатують погіршення оперативної ситуації на вказаній ділянці протягом останніх днів.

Зеленський у своєму вечірньому зверненні зауважив, що російські окупанти продовжують атакувати на низці напрямків Донецької області.

"Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі", - підкреслив Зеленський. відео дня

Спільнота OSINT-дослідників DeepState називає ситуацію біля Часового Яру важкою. Росіяни посилили тиск біля Виїмки, Очеретиного, Новокалинового, Семенівки та Невельського.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Експерти BILD Юліан Рьопке, своєю чергою, констатує непросту ситуацію у українських військових біля Часового Яру з захистом неба, зокрема дефіцит ПЗРК. За його словами, наразі захисники утримують половину села Іванівське. Становище бійців ускладнює робота ворожої авіації.

Часів Яр - новини з фронту 21 квітня

Наразі ворог тисне на більшості ділянок на Бахмутському напрямку. Ситуація довкола міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють його, ситуацію. Противника у місті немає, розповідали у ЗСУ напередодні.

Аналітики Міноборони Британії розповіли, що російські окупаційні війська, які намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області, використовують тактику, як в Авдіївці. Зокрема, окупанти скидають за добу 20-30 авіаційних бомб у районі Часового Яру. Їх скидають з літаків Су-25, які працюють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на дистанції з використанням плануючих бомб.

Якщо росіянам вдасться захопити це місто, у них зʼявиться можливість почати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Ці міста є останнім оплотом Донецької області.

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