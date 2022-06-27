Навіщо РФ б'є ракетами по Україні: сил на наступ немає, Путін надсилає "сигнал" - Die Welt

Армія РФ страждає через логістичні проблеми, командування працює погано, а бойовий дух солдатів падає. При цьому господар Кремля прагне показати свою міць.
Росія більше неспроможна продовжувати широкомасштабний наступ в Україні. При цьому завданням масованих ракетних ударів президент РФ Володимир Путін намагається створити видимість "міці" своєї армії.
Як йдеться в статті видання Die Welt, в армії РФ - логістичні проблеми. Крім того, командні структури працюють погано, а у солдатів - низький бойовий дух.
Автор статті пише, що ракетні удари по цивільній інфраструктурі в українських містах можна трактувати як спробу Кремля продемонструвати свою міць і знову посилити стримування. Водночас на полі бою при безпосередній битві зі Збройними силами України російські війська терпіли одну поразку за іншою: провалений "бліцкриг" в Києві, відхід з Харківської області та кампанія на Донбасі, яка просувалася з "черепашачою швидкістю".
Москва піднесла тимчасову окупацію міста Сєвєродонецьк як велику перемогу. Однак у військ РФ пішло чотири місяці на те, щоби захопити місто. При цьому окупанти зазнали колосальних втрат.
"Ракети, що впали на українські міста, мабуть, покликані підкріпити цей тріумф. Але у військовому відношенні більшість уражених цілей не має жодної цінності. І перемога в Сєвєродонецьку далася нелегко. Командуванню російської армії доводилося посилати в бій нові підкріплення, особливо в останні тижні. Солдати, які були погано навчені та екіпіровані для ведення ближнього бою, гинули як мухи", – пише видання.
Зараз же ослаблена російська армія не може дозволити собі новий широкомасштабний наступ, резюмує видання.
Ракетні удари по Україні
Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.
З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Її 37-річний чоловік загинув, а 7-річна дочка зараз в Охматдиті.
Пізніше стало відомо, що в Києві були чутні звуки нових вибухів. Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що окупанти можуть обстрілювати Київ цілий день.
Рано вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти також завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали після повітряної тривоги в шести областях - Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській. Частина ракет була випущена по Україні з території Білорусі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна потужна система ППО для того, щоби захиститися від російських ракет. За його словами, Київ веде переговори з партнерами з цього питання, вже є деякі домовленості.
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