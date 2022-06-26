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РФ вдарила ракетою по квартирі росіянки у Києві: її чоловік загинув, 7-річна дочка в лікарні

26 червня 2022, 11:08

У неділю, 26 червня, в Києві прогриміли потужні вибухи після ракетного удару Росії. "Приліт" був у багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

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У Києві ракета РФ влучила в житловий будинок, постраждала росіянка / Фотот facebook.com/MNS.GOV.UA, скріншот

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці. З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї. Чоловік імовірно загинув. Принаймні, повідомлялося про одного загиблого внаслідок ракетного удару.

7-річну доньку постраждалої жінки вдалося витягнути з-під завалів. Вона жива і госпіталізована, повідомили в ДСНС України.

"Врятовано дівчинку, приблизно 7-ми років, з-під завалів у 9-поверховому житловому будинку, в який влучила ракета під час ворожого обстрілу. Рятувальники дістали дівчинку з-під завалів і за допомогою медичних носилок транспортували, передали медичним працівникам. В даний час проводяться роботи з порятунку людей з-під завалів. На місці працюють 22 бригади пожежно-рятувальної техніки та 78 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

З-під завалів будинку врятували 7-річну дівчинку
З-під завалів будинку врятували 7-річну дівчинку / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA
Постраждала дівчинка госпіталізована
Постраждала дівчинка госпіталізована / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Кадри порятунку 7-річної дівчинки після удару ракети РФ в житлову багатоповерхівку в Києві:

У мережі також було опубліковано відео з місця порятунку жінки в Києві:

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Жінку витягли з-під завалів / Фото ДСНС
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Фото ДСНС

Глава Нацполіції Клименко повідомив Суспільному, що п'ятеро людей поранені внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці вранці 26 червня.

За даними мера столиці Віталія Кличка, з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 жителів.

"Госпіталізували в цілому чотирьох постраждалих. Зокрема, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а потім врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав глава Києва в Telegram.

Зазначимо, ще одна російська ракета вдарила в 20 метрах від будівлі дитячого садка. Зруйновано кілька гаражів, які знаходилися неподалік.

Утворилася воронка діаметром 7-10 метрів.

Ракета РФ вдарила в 20 метрах від дитячого садка
Ракета РФ вдарила за 20 метрів від дитячого садка / Фото соцмережі
На місці удару ракети утворилася величезна яма
На місці удару ракети утворилася величезна яма / Фото соцмережі
Пошкоджені гаражі
Пошкоджено гаражі / Фото соцмережі

Як відреагували в РФ на ракетний удар по Києву:

Як повідомляв Главред, рано вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали після повітряної тривоги в шести областях. Частина ракет була випущена по Україні з території Білорусі. В цілому, по Україні випустили 48 ракет.

Інші новини:

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