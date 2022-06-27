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Україна вже має низку домовленостей із Заходом про потужну ППО – Зеленський

27 червня 2022, 08:39

Російську зброю може зупинити лише потужніше озброєння. Затягування з передачею зброї - це запрошення для Росії бити знову, вважає президент.

Зеленський, система ППО
Зеленський заявив про домовленості про потужну ППО для України/ Фото УНІАН, Reuters

Україні потрібна потужна система ППО для того, щоби захиститися від російських ракет. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна веде переговори з партнерами з цього питання, вже є деякі домовленості.

"Нам потрібна потужна протиповітряна оборона - сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щодня ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам потрібно рухатися швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі. Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження - це дійсно запрошення для Росії бити знову і знову", - зазначив глава держави в ході традиційного звернення до народу 26 червня

Зеленський підкреслив, що лише за 25 червня Росія випустила по Україні 62 ракети.

"Про що ці ракети сьогодні? Вони - про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери Великої сімки, які саме сьогодні (26 червня, - ред.) зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоби зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому, але це можливо лише якщо ми отримаємо все те, що запитуємо, і саме в такі терміни, в які потребуємо, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти Росії", - сказав президент.

читайте такожУкраїна отримає німецьку систему ППО IRIS-t SLS, якої ще немає на озброєнні у Бундесверу – посолГлава держави додав, що саме "в небі над Києвом, в морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, в Херсоні та в Запорізькій області – ось де вирішується, яким буде життя в Європі далі".

"Звичайно, немає в Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити лише потужніша зброя", - сказав Зеленський.

Ракетні удари по Україні

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Її 37-річний чоловік загинув, а 7-річна дочка зараз в Охматдиті.

Пізніше стало відомо, що в Києві були чутні звуки нових вибухів. Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що окупанти можуть обстрілювати Київ цілий день.

Рано вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти також завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали після повітряної тривоги в шести областях - Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській. Частина ракет була випущена по Україні з території Білорусі.

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