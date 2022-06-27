РФ проводить "таємну мобілізацію" по країні – ISW/ Reuters

В РФ проводять "таємну мобілізацію", щоб не оголошувати загальну по країні. Для цього у Кремлі маніпулюють російським законодавством.

Путін поки що боїться оголошувати повну мобілізацію, тому намагається іншими способами затягнути до війська для війни проти України побільше росіян. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, Державна дума Росії оголосила, що хоче 28 червня розглянути поправку до закону про військову службу. У цій поправці передбачається, що хлопцям пропонуватимуть підписати контракт одразу після того, як вони досягнуть повноліття або закінчать середню школу. Таким чином в РФ зможуть обходити необхідність проводити спеціальну військову підготовку для призовників.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що в РФ змінили відповідального за ведення війни проти України. Замість командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова поставили генерала-полковника Геннадія Жидка.

Раніше повідомлялося, що у Росії незабаром може розпочатися масова мобілізація населення для війни в Україні. Це станеться, коли влада завербує людей у бідних регіонах.

Нагадаємо, у Росії вперше за 100 років настав дефолт зі сплати суверенного боргу в іноземній валюті. Через західні санкції країна-агресорка РФ не змогла здійснити платіж закордонним кредиторам.

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