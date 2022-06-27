В РФ настав дефолт за зовнішнім боргом вперше за 100 років – Bloomberg

Країна-агресорка РФ через західні санкції не змогла заплатити іноземним кредиторам відсотки у розмірі 100 мільйонів доларів США за зовнішнім боргом.
У Росії вперше за 100 років настав дефолт зі сплати суверенного боргу в іноземній валюті. Через західні санкції країна-агресорка РФ не змогла здійснити платіж закордонним кредиторам.
Наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період, упродовж якого Росія повинна була виплатити кредиторам відсотки у розмірі 100 мільйонів доларів США. Цей пільговий період розпочався 27 травня. Так як цей платіж РФ пропустила, це вважається подією дефолту, пише Bloomberg.
Проте у виданні зазначають, що цей дефолт швидше за все символічний і не сильно вплине на росіян, порівнянні з тією шкодою, яку санкції уже завдали економіці та ринкам Росії.
Зазначається, що РФ фактично перетворюється на "економічного, фінансового і політичного ізгоя".
Росія при цьому відмовляється визнавати дефолт. У Москві заявили, що вони мають кошти для виплати іноземним кредиторам, проте не можуть здійснити платіж через санкції.
читайте такожДуже вже Байден хоче Путіна покаратиМинулого тижня в РФ говорили, що обслуговуватимуть свій непогашений суверенний борг в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях. При цьому в країні-агресорці критикують "форс-мажорну" ситуацію, яку, як вважають в Москві, штучно створив Захід.
Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін пояснив, які наслідки чекають країну-агресорку в разі оголошення дефолту. Він зазначив, що дефолт для Росії може бути гіршим за нафтове ембарго.
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