В Україні ліквідовано російського майора, який бомбив Чернігів

Равіль Гаттаров ліквідований в Україні / Фото twitter.com/Shtirlitz53

В Україні ліквідований російський майор Равіль Гаттаров. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих Військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста.

Про "денацифікацію" і "демілітаризацію" чергового військовослужбовця путінської армії повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Twitter.

"Пілот Су-34 майор Гаттаров Равіль офіційно денацифікований та демілітаризований", - написав Штефан.

Гаттаров був льотчиком штурмовика Су-25 ВКС РФ і бомбардував український Чернігів. Відомо, що його ліквідували ще на початку повномасштабного вторгнення путінської армії в Україну, проте тіло передали рідним лише чотири місяці потому.

Смерть російського пілота підтвердили і в РФ.

Гаттаров був уродженцем Челябінської області РФ. За повідомленнями в місцевих соцспільнотах, 25 червня окупанта поховали в селі Халітово Кунашацького району.

"Проводили в останню дорогу Равіля Гаттарова, який загинув під час "спеціальної військової операції" Росії в Україні. Равіль Романович був майором, льотчиком", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували двох окупантів, які воювали за Росію, при цьому самі були родом з окупованого Донецька.

Також ВСУ ліквідували майора Шабаліна. Він був оперуповноваженим поліцейським з особливо важливих справ СОБР "Езір" управління Росгвардії по Республіці Тива.

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