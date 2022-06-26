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Ракетний удар по Києву: прогриміли потужні вибухи, є "прильот" у житловий будинок - всі подробиці

26 червня 2022, 08:20

Внаслідок обстрілів столиці 26 червня сталося займання на площі в 300 "квадратів" у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією трьох поверхів.

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Очевидці кажуть, що над Києвом бачили чотири ракети / Фото УНІАН

Вранці в неділю, 26 червня, в Києві прогриміли потужні вибухи, над містом підіймається дим. За даними очевидців, над столицею бачили чотири ракети. За попередніми даними, вибухів також було чотири.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що кілька вибухів прогриміли в Шевченківському районі. За його словами, бригади швидкої та рятувальники виїхали на місце інциденту. Триває евакуація та порятунок жителів двох жилих будинків. Детальну інформацію він пообіцяв повідомити пізніше.

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За словами очевидців, щонайменше один житловий багатоповерховий будинок постраждав від ракетного удару. Спалахнула пожежа.

У Мережі з'явилося відео з місця ракетного удару в Києві:

Також було опубліковано відео ракети, що летить над столицею:

У Мережі пишуть, що після ранкових "прильотів" в столиці у багатьох жителів міста зникла вода в кранах.

Радник МВС Антон Геращенко пише, що ракета потрапила в дах житлової дев'ятиповерхівки на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів.

Рятувальники продовжують боротися із вогнем. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, по Київській області та Києву було випущено 14 ракет. Офіційної інформації щодо цього немає.

Зазначимо, вранці по всій Україні крім окупованого Криму та Херсонської області оголосили повітряну тривогу.

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Вранці майже вся Україна була "червоною" - оголошено повітряну тривогу

Пізніше в ДСНС України повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів Києва вранці 26 червня сталося займання на загальній площі 300 кв. м у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів.

Наразі проводяться заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

За попередніми даними є постраждалі.

Як повідомляв Главред, рано вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали після повітряної тривоги в шести областях. Частина ракет було випущено по Україні з території Білорусі. В цілому, по Україні випустили 48 ракет.

Інші новини:

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