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Ракетний удар по Миколаєву: в місті прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа

22 червня 2022, 12:06

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що по Миколаєву 22 червня було завдано удару сімома крилатими ракетами. Небо над містом - чорне від диму.

Ракетний удар по Миколаєву 22 червня
Ракетний удар по Миколаєву 22 червня - у місті сильна пожежа / Фото Новини Миколаєва

У середу, 22 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Як пишуть місцеві ЗМІ, в місті прогриміли три сильні вибухи. Спалахнула сильна пожежа.

У Мережі з'явилося фото величезного стовпа диму в Корабельному районі. Місцеві жителі кажуть, що було щонайменше дев'ять "прильотів".

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім пізніше повідомив, що по Миколаєву було завдано удару сімома крилатими ракетами.

"Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами", - повідомив Кім в Telegram.

Інших подробиць поки немає.

У Мережі публікують фото з міста після ракетної атаки. Небо над Миколаєвом - чорне від диму.

Так виглядає небо над Миколаєвом зараз
Так виглядає небо над Миколаєвом зараз / Фото Новини Миколаєва
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У Миколаєві спалахнула пожежа / Фото злочинності.Ні
Величезний стовп диму в Корабельному районі
Величезний стовп диму в Корабельному районі / Фото Новини Миколаєва
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Як повідомляв Главред, вранці 17 червня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Близько 7:00 ракети потрапили в житловий квартал одного зі спальних районів міста. Двоє людей загинули, 20 - поранені.

20 червня російська армія впродовж трьох годин випустила по півдню України 14 ракет. В результаті був знищений логістичний продовольчий склад. Окупанти били по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одеської області та по самій Одесі. Внаслідок ракетного обстрілу в області пошкоджено сільськогосподарські площі та продовольчий склад.

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