Абсолютний рекорд: Росія зазнає раніше небачених втрат в Україні, деталі - ЗМІ

Навіть російська пропаганда не в змозі приховати те, як швидко гинуть новоприбулі окупанти.

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Командування РФ не готує новобранців належним чином, тож вони досить швидко гинуть / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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Встановлено імена більш як 78 тисяч загиблих окупантів

Втрати РФ зараз найвищі на увесь час повномасштабної війни

Російські новобранці зазвичай гинуть на фронті за менш ніж місяць

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія почала зазнавати великих втрат у живій силі, однак на третій рік бойових дій вони б'ють усі рекорди.

Про це стало відомо на основі аналізу видань BBC та "Медіазона" відкритих джерел. Встановлено вже понад 78 тисяч імен російських окупантів, які загинули з 24 лютого 2022 року.

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При цьому, найвищий приріст втрат в ворожій армії фіксується саме за останній час. Зокрема, статистика за останні три місяці свідчить, що армія РФ втратила у 1,5 рази більше військових, ніж у той же період у попередньому році.

Такі показники могли бути спричинені тим, що ворог активізував свої зусилля на двох гарячих напрямках - біля Вугледара та Покровська. Також у РФ поступово почали підтверджувати втрати у Курській області.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Видання також наголошують, що на втрати в армії РФ пов'язують з низьким рівнем підготовки новобранців - нові контрактники перед відправкою на фронт проходять мінімальну підготовку, яка максимум триває 10 днів.

Через це російські пропагандисти почали скаржитись, що багато добровольців після підписання контракту гинуть або пропадають безвісти протягом 12-18 днів.

Втрати армії РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що керівник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін повідомив - жовтень 2024 року став найкривавішим місяцем для Росії від початку повномасштабного вторгнення. Цього місяця російські війська мали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня.

Раніше військовий аналітик Олексій Гетьман також підтверджував, що російські окупанти за будь-яку ціну хочуть реалізувати загарбницькі плани, ворог не зважає навіть на втрати, які сягають 1 350 у середньому за добу.

Напередодні стало відомо, що загалом, за оцінкою Британії, з 24 лютого 2024 року орієнтовні втрати росіян у живій силі становлять понад 696 тисяч.

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