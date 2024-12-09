$200 млрд і 700 тисяч осіб: у Пентагоні назвали втрати РФ на війні в Україні

Окупаційна армія втрачає і техніку, і людей у війні з Україною.

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Ллойд Остін розкрив втрати армії РФ на війні в Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, МО РФ

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Остін назвав втрати окупантів в Україні

Глава Пентагону закликав до підтримки України

З лютого 2022 року країна-агресор РФ втратила 700 тисяч осіб і "витратила" понад двісті мільярдів доларів на війну. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін у своєму виступі на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана, що відбувся в Каліфорнії 7 грудня.

Міністр оборони США наголосив на важливості опору Кремлю та підтримки України.

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Серед успіхів США у стримуванні Путіна Остін наголосив, що Контактна міжнародна група у форматі "Рамштайн" об'єднала союзників України та забезпечила понад 57 мільярдів доларів прямої допомоги для України.

"Разом ми допомогли Україні пережити повномасштабну атаку найбільшого війська в Європі", - додав Остін.

Втрати Росії у війні - останні новини

Як писав Главред, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія почала зазнавати великих втрат у живій силі, проте на третій рік бойових дій вони б'ють усі рекорди. Встановлено вже понад 78 тисяч імен російських окупантів, які загинули з 24 лютого 2022 року.

У листопаді 2024 року середньодобові втрати російських військових (вбитими і пораненими) досягли рекордного рівня за весь час війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвіддані. За інформацією Генштабу ЗСУ, середньодобовий показник втрат становив 1 523 особи.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що у війні проти України РФ втратила понад 600 тисяч солдатів.

Інші новини:

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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