Втрати близько 785 тисяч військових: Сирський вийшов з важливою заявою про армію РФ

Цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

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ЗСУ виснажують потенціал ворога в Україні / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, t.me/osirskiy

Що повідомив Сирський:

Україна утримує контроль над важливими ділянками фронту

Ворог зазнав найбільших з початку повномасштабного вторгнення втрат

ЗСУ знищили та уразили у 3,7 раза більше ворожих цілей у 2024 році

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, як змінилася ситуація в армії та на фронті протягом 2024 року. Зокрема у дописі в Telegram він зазначив, що боротьба за незалежність України триває.

ЗСУ стримують чисельно переважаючого противника та зберігають контроль над стратегічно важливими ділянками, утримують контроль над західною частиною Чорного моря та скорочують військовий та промисловий потенціал країни-агресорки Росії.

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"Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну", - розповів він.

Водночас, за підрахунками Сирського, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 785 тисяч військовослужбовців.

Також головнокомандувач окремо розповів про нарощення Сил безпілотних систем в українському війську. Постачання цього типу озброєння за останній рік збільшилось у 19 разів, а кількість уражених і знищених цілей ворога зросла в 3,7 раза.

Втрати армії РФ у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли, що з лютого 2022 року країна-агресор РФ втратила 700 тисяч осіб і "витратила" понад двісті мільярдів доларів на війну.

Як писав Главред, російськими джерелами було встановлено понад 78 тисяч імен російських окупантів, які загинули з 24 лютого 2022 року. При цьому, найвищий приріст втрат в ворожій армії фіксується саме за останній час.

Напередодні керівник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін повідомив, що жовтень 2024 року став найкривавішим місяцем для Росії від початку повномасштабного вторгнення. Цього місяця російські війська мали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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