'Путін не має виграти, Україна переможе': Зеленський привітав українців з Новим роком

Зеленський підбив підсумки 2024 року та подякував українцям.

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Зеленський привітав українців з Новим роком / Коллаж: Главред, фото: скріншот із відео

Ключові тези:

Путін не має виграти, Україна переможе

Перемогу Україні не подарують

Трамп хоче й зможе покласти край Путінській агресії

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим 2025 роком. Звернення президент України опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Дорогі українці, дорогі українки, нехай 2025 стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію і закінчити війну… І я як президент України, і як громадян я буду в наступному році робити все для цього. Знаючи, що буду не один. Знаю, що пліч-о-пліч зі мною ви - мільйони українців. Сильні. Вільні, Прекрасні. Незалежні. З Новим роком, дорогий народе! З Новим роком, Україно! Слава Україні", - сказав президент у привітанні.

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Крім того, Володимир Зеленський звернувся до українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

"Дорогі українці! Я знаю, що ви зустрічаєте Новий рік за нашим часом і зараз чуєте ці слова. У нашому Криму, на Донбасі, в Мелітополі, в Маріуполі - всюди, де чекають Україну. І куди одного дня Україна повернеться, щоб бути разом. І єдине, що розділятиме українців, - це щедро накритий стіл. Я знаю: за столом будуть всі наші люди. Ті, хто зараз за кордоном, але зберегли Україну в собі.", - зазначив лідер країни.

У своєму привітання він пригадав страшні злочини, які вчинила РФ проти українського народу. Також вшанував памʼять полеглих Героїв, які віддали життя за Україну.

"Сьогодні серце України всіяне шрамами. Це імена наших полеглих Героїв… Жодному лідеру у світі я б не побажав пережити ці відчуття - в ту мить, коли передаєш нагороди посмертно. Бачиш очі матері, дружини, дитини воїна, який віддав життя за Україну. І чуєш від них: "Будь ласка, нехай це все буде недаремно. Тисячі наших хлопців і дівчат не пішли в небуття. Вони з нами, поруч, завжди, вони дивляться на нас з небес. Ми не маємо права їх підвести й не можемо зрадити їхній подвиг і пам’ять.", - наголосив очільник держави.

Зеленський подякував партнерам та лідерам, які стояли пліч-о-пліч з Україною, зокрема згадав Джо Байдена та Дональда Трампа.

"Я не маю сумніву, що новий американський президент хоче й зможе принести мир та покласти край Путінській агресії. Розуміє, що перше неможливе без другого. Бо це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. Я вірю, що ми разом зі США здатні на цю силу, змусити РФ до справедливого миру.", - підреслив президент України.

Дивіться повне відео новорічного привітання Володимира Зеленського:

Заяви президента Україні - останні новини

Нещодавно президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська привітали українців із прийдешнім Новим роком, зазначивши, що 2024-ий рік став ще одним кроком до нашої перемоги.

У вівторок, 31 грудня, Володимир Зеленський провів друге засідання технологічної ставки. Український лідер повідомив, що цього разу заслухали звіти про виконання перших рішень, зокрема, про те, як посилити спроможності систем захисту неба та розширити відповідні виробничі потужності в Україні.

Крім того, як писав Главред, Зеленський підписав законопроект №12104 про відстрочку і демобілізацію. Закон передбачає звільнення від мобілізації українців, які перебували у російському полоні. Вони матимуть змогу повернутися на службу, але виключно за власним бажанням.

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Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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