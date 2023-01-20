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"За 15 хвилин до трагедії сказала, що помре": російська ракета розірвала на шматки жінку в Дніпрі

20 січня 2023, 22:45
Онук загиблої 73-річної жінки розповів про те, що тіло його бабусі розірвало на шматки. Олену Журавську досі неможливо поховати.
загибла в Дніпрі жінка
Російська ракета розірвала тіло 73-річної жінки в Дніпрі / Колаж фото ДСНС, соцмережі

Російська ракета Х-22, яка 14 січня вдарила по житловому будинку в Дніпрі і знищила цілий під'їзд, вбила 73-річну Олену Журавську. Рідні досі не можуть змиритися з цим. Але незвичайне в цій історії те, що жінка відчула свою загибель і попрощалася з сім'єю. Про це розповів її онук Данило Журавський, повідомляє ТСН.ua.

У момент ракетного удару Олена перебувала у своїй квартирі на 4 поверсі. Її онук не виключає, що саме в її квартиру могла вдарити Х-22. Рідні досі не можуть поховати бабусю, бо її тіло розірвалося на дрібні шматки.

"Вже пройшло 6 днів, моєї бабусі немає, ховати просто нічого. Її просто розірвало на шматки, на такі дрібні шматки, що просто неможливо ідентифікувати. Тому доведеться моєму дядькові, у якого взяли зразки ДНК, чекати, коли в пересіяному смітті можуть бути знайдені частинки тіл. Знаходять пальці і ще щось", - сказав Данило Журавський.

Ракета могла забрати життя ще кількох людей з цієї родини. Виявилося, що в той день Роман (дядько Данила) пішов зі своєю вагітною дружиною і двома маленькими дітьми до церкви. За 15 хвилин до трагедії йому зателефонувала 73-річна Олена, яка залишилася вдома, і сказала, що хоче попрощатися. Тоді ще ніхто навіть не міг припустити, що станеться непоправне.

"Дядько з сім'єю - дуже віруюча людина. Так ось, бабуся сказала дядькові, що вночі їй відкрився Бог і сказав їй, що забере її. Передчувала і не жартувала. Ще зауважу, що коли дядько говорив з нею телефоном в той момент, перед попаданням ракети, ніякого вибуху не було. Не було ніяких звуків роботи ППО. Ракета на величезній швидкості потрапила в будинок", - сказав Данило.

загибла в Дніпро жінка
Російська ракета розірвала тіло 73 - річної жінки в Дніпрі / соцмережі

Він згадав, що Олена Журавська 27 років пропрацювала викладачем у дитячому садку. Жінка завжди красиво одягалася, була доброю і нікому не бажала зла. Тепер в пам'ять про жінку залишилися лише фото, які були в телефоні, все інше знищила ракета.

Ракетний удар по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. За офіційними даними, внаслідок ворожої атаки загинуло 45 людей, серед них шестеро дітей.

Нещодавно у британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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