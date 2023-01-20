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США закликають Україну почекати з наступом - Reuters

20 січня 2023, 20:16
У США хочуть, щоб Україна дочекалася поставок зброї і лише після цього йшла в контрнаступ.
США, ВСУ
США просять Україну не йти в наступ / колаж фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, pixabay

Високопоставлені чиновники США просять Україну не поспішати з контрнаступом. Вони закликають поки зупинитися і не робити цього. Про це вони на умовах анонімності розповіли Reuters, повідомляє The Guardian.

США пообіцяли надати Україні військову допомогу, яка буде корисна під час цього наступу. Таким чином, американські чиновники просять, щоб Україна дочекалася завершення навчання військових і передачі необхідної зброї.

Також наголошується, що Вашингтон поки відмовився передавати ЗСУ танки M1 Abrams через нібито "проблеми з техобслуговуванням і логістикою".

Військова допомога Україні

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що "на сьогоднішній момент" надання Україні американських танків M1 Abrams "просто не має сенсу". Вона сказала, що у разі надання Abrams можуть виникнути проблеми з їхнім обслуговуванням.

Також раніше повідомлялося, що США обговорюють з Україною питання надання Києву типу ракет великої дальності. У Вашингтоні визнають, що вони потрібні українській державі і думають, як допомогти вирішити питання. Про це заявив заступник американського міністра оборони з питань політики Колін Кал.

У той же час стало відомо, що Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Таким чином, Париж хоче допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard.

Інші новини:

війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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