"Путін допустив стратегічну помилку": Захід посилює допомогу Україні - глава Пентагону

Пентагон зосереджений на том, щоб в України були можливості "для досягнення успіху саме зараз".

Путін допустив стратегічну помилку / колаж фото Вікіпедія, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін допустив стратегічну помилку. Він не очікував, що Захід почне активно допомагати Україні. Але це змушуєш лише посилювати підтримку і надавати її надалі. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференція після засідання "Рамштайн-8".

"Допомога Україні-це запорука безпеки всієї Європи ... Путін зробив стратегічну помилку, тому що країни "Рамштайна" допомагатимуть Україні і далі ... Ми зосереджені на тому, щоб в України були можливості, необхідні їй для досягнення успіху саме зараз", - сказав Ллойд Остін.

Військова допомога Україні

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що "на сьогоднішній момент" надання Україні американських танків M1 Abrams "просто не має сенсу". Вона сказала, що у разі надання Abrams можуть виникнути проблеми з їхнім обслуговуванням.

Також раніше повідомлялося, що США обговорюють з Україною питання надання Києву типу ракет великої дальності. У Вашингтоні визнають, що вони потрібні українській державі і думають, як допомогти вирішити питання. Про це заявив заступник американського міністра оборони з питань політики Колін Кал.

У той же час стало відомо, що Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Таким чином, Париж хоче допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard.

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