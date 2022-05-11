Юна захисниця Маріуполя Катерина з позивним Пташка заспівала пісню Кузьми серед руїн Азовсталі

21-річна Катерина з позивним Пташка заспівала пісню Скрябіна серед руїн Азовсталі / скріншот

Юна захисниця Маріуполя, 21-річна Катерина з позивним Пташка, знову вразила своїм співом. Вона виконала пісню Андрія Кузьменка Спи собі сама на території заводу Азовсталь, який без перерви обстрілюють російські окупанти.

Відео, на якому Пташка співає посеред розгромленого металургійного комбінату, стало вірусним в мережі.

Каті підспівує один з побратимів.

На кадрах видно, що приміщення, в якому знаходяться наші воїни, постійно перебуває під обстрілами військ РФ. Стеля і стіни там у багатьох місцях посічені уламками снарядів окупантів.

Як повідомляв Главред, 10 травня Катерина, яка пліч-о-пліч з іншими воїнами утримує Азовсталь, спростувала чутки про свою загибель.

"А можна сказати, що я прострілю коліно тому, хто поширює інформацію, що мене вже немає? Народ, я ще всіх вас переживу. Зберіться, воюємо!"- сказала дівчина.

Бої за Азовсталь

4 травня стало відомо, що в заблокованому російськими окупантами Маріуполі знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Як повідомив мер міста Вадим Бойченко, російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. З українськими військовими зник зв'язок.

Пізніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу Азовсталь. Він підтвердив інформацію про те, що російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що рашисти знайшли зрадника з числа колишніх працівників заводу Азовсталь, який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і тепер окупанти штурмують ці тунелі.

Командир підрозділу Азов підполковник Денис Прокопенко повідомив, що ситуація на підприємстві вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

7 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що із заводу Азовсталь евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації з Маріуполя з комбінату Азовсталь, який обороняють українські захисники.

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