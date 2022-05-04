Орки вже на Азовсталі: захисники Маріуполя вийшли на зв'язок і розповіли про важкі бої

Бійці Азова розповіли про битву за Маріуполь / From-ua.com

Стали відомі подробиці про бої у Маріуполі, де російські окупанти прорвалися на територію заводу Азовсталь.

Про бої за підприємство, де ховаються від бомбардувань РФ жителі Маріуполя, розповів глава української делегації на переговорах з Росією, народний депутат Давид Арахамія.

За його даними, українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу Азовсталь.

Разом з тим він підтвердив інформацію про те, що російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.

"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території Азовсталі вже знаходяться", - додав Арахамія з посиланням на командування Азова.

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Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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