Орки вже на Азовсталі: захисники Маріуполя вийшли на зв'язок і розповіли про важкі бої

Другий день тривають спроби штурму заводу, підкреслив Давид Арахамія.
Стали відомі подробиці про бої у Маріуполі, де російські окупанти прорвалися на територію заводу Азовсталь.
Про бої за підприємство, де ховаються від бомбардувань РФ жителі Маріуполя, розповів глава української делегації на переговорах з Росією, народний депутат Давид Арахамія.
За його даними, українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу Азовсталь.
Разом з тим він підтвердив інформацію про те, що російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.
"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території Азовсталі вже знаходяться", - додав Арахамія з посиланням на командування Азова.
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Битва за Маріуполь
Нагадаємо, на маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.
Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.
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