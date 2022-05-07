Зеленський розкрив подробиці нового етапу евакуації з Азовсталі

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації з Маріуполя з комбінату Азовсталь, який обороняють українські захисники.

"Дякую командам Міжнародного Комітету Червоного Хреста та організації Об'єднаних націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з Азовсталі. Вдалося врятувати понад 300 осіб – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних з Азовсталі. І готуємо другий етап евакуаційної місії - поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні", - сказав президент в ході відеозвернення.

Також, за словами Зеленського, ведеться робота і над тим, щоб вивезти наших військових.

"Всіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Упевнений, всі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина знаходиться. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щодня шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати. Наша команда готує завтра і продовження роботи гуманітарних коридорів для всіх жителів Маріуполя та прилеглих населених пунктів", - підкреслив глава держави.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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