Млинці від "тьоті Суп" і мало їжі: врятовані з Азовсталі розповіли, як вони виживали у підземеллі

Врятовані з Азовсталі розповіли, як вони виживали у підземеллі/ Скрін з відео, Полк "Азов"

Після понад 2 місяців у бомбосховищах Азовсталі в Маріуполі на підконтрольні Україні території повернулися сотні жителів міста. Їх вдалося евакуювати і врятувати від російських окупантів.

Дорослим і дітям довелося здолати важкий евакуаційний шлях, поки вони добралися до Запоріжжя. Про те, що їм довелося пережити за цей довгий час, ховаючись від обстрілів окупантів у підземеллях, маріупольчани розповіли журналістам ТСН.

Врятовані жителі міста після прибуття на підконтрольні Україні території одразу наголосили, що потрібно врятувати усіх наших захисників, які досі лишаються на "Азовсталі". Адже територію заводу зараз нещадно обстрілюють і штурмують окупанти.

4-річну дівчинку окупанти розлучили з мамою

Евакуаційними автобусами з "Азовсталі" виїхала і 4-річна Аліса. Дівчинка стала відомою, коли відео з малечею поширила її мама, щоб показати, що дитині потрібна допомога. Після цього стоп-кадр з цього відео з обличчям Аліси побачив весь світ, коли футболісти "Шахтаря" вийшли на поле у футболках, на яких воно було зображене.

Дитина змушена була приїхати до Запоріжжя без мами, яку окупанти не випустили з фільтраційного табору. Жінка хотіла, щоб хоча б її донька була в безпеці, тому відправила її далі з чужими людьми.

Чоловікам пройти перевірку було ще важче

У фільтраційних таборах окупанти найбільш ретельно перевіряли чоловіків, розповідають евакуйовані жителі Маріуполя.

"Перевіряли, роздягали, дивились. Я ж робітник, я не військовий", – розповідає один з чоловіків.

Його 17-річний син Дмитро евакуювався разом з батьком. 11-класник каже, що мріяв стати програмістом, проте після всього пережитого мрії стали простішими – просто прогулятись, вийти на свободу.

Їжу готувала "тьотя Суп"

Маріупольчани розповідають, що їжі у бомбосховищах "Азовсталі" бракувало. Одного разу люди, щоб розрядити обстановку, приготували "святковий торт" зі підручних засобів.

"Свято, хотілося торт, свічки, а ми з того, що було зробили на пательні коржики і зробили з борошна заварний якийсь крем із цукром, зробили схожий на "Наполеон" і ми знайшли товсту, стандартну, звичайну свічку, її обскубали і такий торт вийшов", – розповідають маріупольці.

Найчастіше їли суп із оладками від Наталки, яку діти прозвали "тьотя Суп". Жінка дозволила дітям так себе називати, адже вони одразу не могли запам’ятати її імені.

Жінка розповідає, що тепер вона може приготувати оладки майже з усього.

"Все, що було, розбавлялось кашами, і такий був сніданок для дітей і крутий був стимул не опускати руки", – каже Наталя.

Окупанти не давали підбирати людей по дорозі

Багато людей чекали на трасі по маршруту евакуації, сподіваючись підсісти в автобуси. Проте російські загарбники не дозволяли зупинятися – за процесом стежив конвой з російських солдатів. У результаті люди лишилися там, а в колоні їхали ще й пусті автобуси.

"Катастрофічно люди махають руками, кричать… А конвой з російських солдатів він не дає добро. І автобуси порожні йшли позаду", – розповідають водії.

Сім’ю з 8-ма дітьми евакуйовували на танках

Юлія зі своїми 8-ма дітьми ховалася не на "Азовсталі", а в підвалах будинків в Маріуполі. Українські військові, щоб евакуювати багатодітну родину, змушені були вивозити їх двома танками.

Мама дітей розповідає, що коли їх вивозили, почався обстріл. Родину розділили і посадили у два танки, щоб швидше вивезти.

"Коли я доньку побачила години через 3, вона сказала, що вони були під обстрілами, там безпілотник літав і цілився в них із лазера", – розповідає Юлія.

Евакуація людей з Азовсталі

Раніше віцепрем'єрміністр Ірина Верещук повідомила, що у Маріуполі з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Проте 9 травня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на території комбінату Азовсталь в Маріуполі й досі перебувають більше сотні цивільних осіб. Він зазначив, що у Маріуполі зараз лишаються близько 100 тисяч жителів, і є ті, хто не хоче покидати місто.

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