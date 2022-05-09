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Як врятувати захисників Маріуполя на Азовсталі: військовий експерт назвав умову

9 травня 2022, 08:22

Сили українських захисників і окупантів дуже нерівні. Путінські солдати активно використовують авіацію та артилерію. Йде постійний вогневий вплив.

Азовсталь
Сили українських захисників та окупантів на Азовсталі дуже нерівні / Фото twitter.com/trbrtc, УНІАН

В України на даний момент немає військово-технічної можливості врятувати захисників Маріуполя, які перебувають на Азовсталі. При цьому тримати оборону на заводі цілком реально, питання - в наявності ресурсів.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Сили українських захисників і окупантів дуже нерівні. Путінські солдати активно використовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по території заводу під прикриттям зокрема і артилерії, що працює з кораблів, які зайшли в бухти, що межують з Азовсталлю.

"Йде постійний вогневий вплив. Наші захисники просто голови підняти не можуть. А під прикриттям артилерії заходить ворожа піхота, що має в достатній кількості і стрілецьку зброю, і гранатомети, і міномети", - сказав Селезньов, зазначивши, що в українських захисників шансів мало.

При цьому реальні можливості триматися на Азовсталі є, тому що зміцнення бомбосховища будувалися з розрахунку на пряме попадання ядерних ракет.

"Але питання в наявності ресурсів - продукти харчування, вода, електроенергія, повітря в підземеллі. Плюс наявність боєприпасів для того, щоб відбивати атаки противника хоча б на тактичному рівні. В іншому випадку вони виявляться зачиненими в бетонній коробці на величезній глибині без можливості протидіяти російським окупантам", - сказав Селезньов.

Наразі звільнити захисників Маріуполя військовим шляхом неможливо

За його словами, сучасний стан Збройних сил України не дозволяє військовим шляхом звільнити захисників Маріуполя.

"У нас не закрито на досить надійному рівні небо над цим регіоном - південь Запорізької та Донецької областей. Тому навіть броньовані підрозділи не зможуть пробитися крізь добре укріплені опорні пункти ворога на маршруті в бік заблокованого Маріуполя. Підрозділи, які можуть поспішати на допомогу нашим захисникам на Азовсталі, просто потраплять під артилерійський обстріл російських окупантів і будуть знищені ворожою авіацією", - пояснив військовий експерт.

Він уточнив, що аеродроми російської авіації розташовані критично близько – на території Ростовської області і тимчасово окупованого Криму, тому варіантів в України немає.

"Може допомогти лише політико-дипломатичний шлях. Але ви бачите - президент України робить все можливе, щоби залучити всіх ключових лідерів світу до вирішення питання, але Путін уперся та не йде на жодні угоди", - сказав Селезньов.

Яке озброєння необхідно, щоби відбити Азовсталь і звільнити Маріуполь

Збройним силам України потрібні дві позиції - далекобійна артилерія калібру 150 мм і більше, а також винищувачі.

"Знамениті американські системи М777 цілком підходять для виконання цього завдання. У сукупності з ними повинна працювати безпілотна авіація - очі та вуха артилеристів, за допомогою яких вони зможуть спостерігати ситуацію на полі бою, щоби наносити артилерійські удари якомога точніше", - зазначив військовий експерт.

Селезньов додав, що якби в України в достатній кількості були сучасні винищувачі, то літаки окупантів були б знищені. Але поки що такої технічної можливості у нас немає.

"Обіцянки наших західних партнерів про те, що вони можуть надати літаки, які знаходяться в країнах-членах НАТО, поки залишилися обіцянками. Поки до нас на озброєння вони не надійшли", - додав він.

Бої за Азовсталь

4 травня стало відомо, що в заблокованому російськими окупантами Маріуполі знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Як повідомив мер міста Вадим Бойченко, російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. З українськими військовими зник зв'язок.

Пізніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу Азовсталь. Він підтвердив інформацію про те, що російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що рашисти знайшли зрадника з-поміж колишніх працівників заводу Азовсталь, який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і тепер окупанти штурмують ці тунелі.

Командир підрозділу Азов підполковник Денис Прокопенко повідомив, що ситуація на підприємстві вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

7 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що із заводу Азовсталь евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації з Маріуполя з комбінату Азовсталь, який обороняють українські захисники.

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