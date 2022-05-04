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Рашисти прорвалися на Азовсталь: йдуть запеклі бої, із захисниками немає зв'язку

4 травня 2022, 16:19

Російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів.

Маріуполь, війна
У Маріуполі йдуть важкі бої / Фото Reuters

В оточеному російськими окупантами Маріуполі у середу знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів, повідомив мер міста Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону в середу

"Сьогодні йдуть важкі бої на території фортеці нашої - Азовсталі. Наші хоробрі хлопці захищають цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, авіацією, кораблі підійшли і також гасять по цій фортеці", - сказав мер міста.

При цьому, за словами Бойченка, на території комбінату все ще залишаються сотні цивільних, з яких більше 30 - діти, які ховаються в притулках заводу ще з початку повномасштабного вторгнення.

"На жаль, сьогодні з хлопцями (українськими військовими – ред.) зник зв'язок. Немає зв'язку для того, щоб розуміти, що відбувається, чи в безпеці вони чи ні. Вчора зв'язок ще був, сьогодні вже не можу нічого коментувати", - додав мер міста.

"Молимося за наших героїчних хлопців. І дякуємо їм за той подвиг, який вони вже сьогодні зробили для всієї нашої країни. Вони стримали ворога. Дали нам більше часу підготуватися. Вони справжні мужні і дуже героїчні захисники Маріуполя. Велике спасибі їм за це", - підсумував Бойченко.

Що відомо про бої на Азовсталі

Як уточнюють джерела Української правди, російські військові другий день штурмують завод Азовсталь

Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який до цього бомбардували і обстрілювали. На Азовсталі йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

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Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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