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Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками Азовсталі

4 травня 2022, 23:52

Ситуація на Азовсталі вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

азовсталь
Рашисти штурмують Азовсталь / t.me/polkazov

На території заводу Азовсталь у Маріуполі тривають важкі бої з російськими окупантами, заявив командир підрозділу Азов підполковник Денис Прокопенко.

Як розповів він у відеозверненні, ситуація на підприємстві вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

"З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день як противник прорвався на територію заводу", - зазначив він.

За словами Прокопенка, тривають важкі кровопролитні бої.

"Я пишаюся своїми солдатами, які докладають нелюдських зусиль, щоб стримувати натиск противника", - підкреслив він.

За словами Прокопенка, сили противника переважають, але, незважаючи на все, українські воїни з 25 квітня тримають кругову оборону.

"Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої ... ситуація вкрай складна, але, незважаючи ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону", — заявив Прокопенко.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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