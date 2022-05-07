"Пташка зі сталі": що відомо про дівчину, яка співає з бійцями "Азова" під російськими бомбами

Катерина (позивний "Пташка") / Facebook / 20 хвилин

Нещодавно серця українців підкорило відео, на якому юна дівчина (позивний "Пташка") зі зброєю в руках у підземеллях "Азовсталі" у Маріуполі неймовірно красиво співає пісні: "Зродилися ми великої години" і "Батько наш ‒ Бандера". Як повідомляє портал "20 хвилин", дівчину звуть Катерина, вона служить медиком в полку "Азов", їй нещодавно виповнилося 21 і родом вона з Тернопільщини.

Дівчина має музичну освіту - закінчила вокальне відділення в Тернопільському професійному коледжі імені Соломії Крушельницької. Вона сама активно пише музику і вірші, а також грала в Тернопільському народному драматичному театрі-студії.

"Тобто Пташка, але Пташка зі сталі! Вона повинна була фарбуватися, носити сумку через плече і ходити на побачення, а замість цього вибрала автомат і камуфляж! Катя - дуже сильна духом! Вона воїн без краплі страху в крові!",- розповів про дівчину її викладач Богдан Романович.

Після закінчення навчання Катерина перебралася до Києва і влаштувалася в мотошколу The Riders. Паралельно захопилася військовою справою.

Стати на захист України дівчина вирішила навесні 2021 року. І незабаром успішно закінчила медичні курси. Батькам про те, що вирушила на передову до Маріуполя, дівчина сказала вже постфактум. Боялася, щоб вони не турбувалися.

Причому навіть більшість друзів Катерини не знали, що вона зараз на "Азовсталі", поки не побачили в мережі ролик з її співом.

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Що відомо про штурм Азовсталі

4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на Азовсталі вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, йде вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, в результаті чого там йдуть важкі кровопролитні бої.

5 травня в Азові зазначили, що на території Азовсталі третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку щодо евакуації цивільних.

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