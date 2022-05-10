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"Зірки згоряють, а ми будемо жити": захисниця Маріуполя "Пташка" спростувала чутки про свою загибель

10 травня 2022, 10:12

Військовослужбовиця наголосила, що українські бійці утримуватимуть свої позиції на Азовсталі до останнього.

Захисниця Маріуполя "Пташка" спростувала чутки про свою загибель/ Facebook Nik Mark

21-річна військова Катерина, яка пліч о пліч з іншими воїнами утримує Азовсталь, спростувала чутки про свою загибель.

Відео з дівчиною опублікував на своїй сторінці у Facebook інший військовий Nik Mark. Катерина з посмішкою на обличчі зазначає, що це зірки згоряють, а українські бійці, які обороняють Маріуполь, житимуть і продовжуватимуть бити ворога.

"А можна сказати, що я прострелю коліно тому, хто поширює інформацію, що мене вже немає? Народ, я ще всіх вас переживу. Зберіться, воюємо!" – сказала дівчина.

Вона наголосила, що Маріуполь тримається, позиції українських воїнів ворогу не по зубах і захисники міста боротимуться до останнього.

"Зірки згоряють, а ми будемо жити вічно. Як і Маріуполь, Україна. Це назавжди. Все буде добре, все буде Україна!" – заявила Катерина.

Раніше Главред розповідав, що відомо про дівчину, яка співає з бійцями "Азова" під російськими бомбами. Її звуть Катерина і вона активно пише музику і вірші, а раніше також деякий час грала в Тернопільському народному драматичному театрі-студії.

Нагадаємо, після понад 2 місяців у бомбосховищах Азовсталі в Маріуполі на підконтрольні Україні території повернулися сотні жителів міста. Їх вдалося евакуювати і врятувати від російських окупантів. Врятовані з Азовсталі розповіли, як вони виживали у підземеллі, що їли і як їм вдалося врятуватися.

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