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З Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей

7 травня 2022, 19:21

Як повідомила Ірина Верещук, частину гуманітарної операції вже виконали.

Азовсталь
Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНІАН

У Маріуполі з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, частину гуманітарної операції вже виконали.

"Наказ Президента виконаний: всі жінки, діти і люди похилого віку з Азовсталі евакуйовані. ця частина Маріупольської гуманітарної операції завершена", - написала Верещук.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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В обложеному російськими окупантами Маріуполь у середу, 4 травня, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Російський окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. Про це розповів мер міста Вадим Бойченко.

Як уточнюють джерело Української правди, російські військові другий день штурмують завод Азовсталь

Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який до цього бомбардували і обстрілювали. На Азовсталі йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

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