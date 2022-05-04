Не обійшлося без зрадника: стало відомо, як рашисти прорвалися на Азовсталь

Активізація боїв за Азовсталь пов'язана з приїздом до Маріуполя пропагандиста Володимира Соловйова.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів про те, як російські окупанти змогли потрапити на завод Азовсталь, де тримають оборону захисники Маріуполя.
Рашисти знайшли зрадника з числа колишніх працівників заводу Азовсталь, який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і тепер окупанти штурмують ці тунелі, пояснив він.
"Російські покидьки знайшли зрадника з числа співробітників комбінату - якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", - сказав Геращенко.
За його даними, активізація боїв за Азовсталь пов'язана з приїздом до Маріуполя пропагандиста Володимира Соловйова.
"Тому що йому обіцяли, що вже вчора територія Азовсталі буде штурмуватися російськими покидьками і він зможе зняти "перемогу" російських негідників над українськими захисниками. Вчора цього не сталося, наші захисники продовжують захищати територію Азовсталі", - підкреслив Геращенко.
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Битва за Маріуполь
Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.
Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.
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