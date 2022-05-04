Не обійшлося без зрадника: стало відомо, як рашисти прорвалися на Азовсталь

Окупанти штурмують завод Азовсталь / Фото УНІАН

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів про те, як російські окупанти змогли потрапити на завод Азовсталь, де тримають оборону захисники Маріуполя.

Рашисти знайшли зрадника з числа колишніх працівників заводу Азовсталь, який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і тепер окупанти штурмують ці тунелі, пояснив він.

"Російські покидьки знайшли зрадника з числа співробітників комбінату - якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", - сказав Геращенко.

За його даними, активізація боїв за Азовсталь пов'язана з приїздом до Маріуполя пропагандиста Володимира Соловйова.

"Тому що йому обіцяли, що вже вчора територія Азовсталі буде штурмуватися російськими покидьками і він зможе зняти "перемогу" російських негідників над українськими захисниками. Вчора цього не сталося, наші захисники продовжують захищати територію Азовсталі", - підкреслив Геращенко.

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Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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