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Діти малювали їжу: Наталя з Маріуполя розповіла про життя під бомбардуваннями на Азовсталі

9 травня 2022, 11:26

Малюки не могли запам'ятати ім'я Наталії. Тому називали її просто - "тітка Суп". Жінка не втратила оптимізму і намагалася підбадьорити дітей, як могла.

Тітка Суп
Діти на Азовсталі малювали їжу на картинках / t.me/mariupolrada

З Маріуполя евакуювали місцеву жительку Наталію. Разом з чоловіком вона просиділа в бомбосховищі два місяці та чотири дні. Жінка розповіла, що готувала їжу людям, які ховалися від російських бомб на території заводу Азовсталь.

Діти не могли запам'ятати ім'я жінки, тому називали її просто - "тітка Суп". Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Тітка Суп. Так Наталію називали діти на Азовсталі. У притулках заводу вона готувала людям їжу. Разом з малюками вони малювали їжу з мирного життя. А потім намагалися втілити "картинку" з наявних продуктів. Так тісто на воді та консерва ставали найсмачнішою в світі піцою", - йдеться у повідомленні.

"Що за сила в цих прекрасних людях? Війна навколо, смерті, бомби скидають щохвилини, а вони продовжують боротися за життя, вірити в краще і дарувати один одному любов", - додали у міськраді.

Як повідомляв Главред, 7 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що із заводу Азовсталь евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.

Президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації з Маріуполя з комбінату Азовсталь, який обороняють українські захисники.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що в України на даний момент немає військово-технічної можливості врятувати захисників Маріуполя, які знаходяться на Азовсталі. При цьому тримати оборону на заводі цілком реально, питання - в наявності ресурсів.

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