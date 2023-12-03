Яких подій на фронті варто очікувати взимку:експерт дав прогноз наступу ЗСУ

Тука зазначив, що вірить у те, що керівництво ЗСУ разом із нашими консультантами діє грамотно.

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Тука розповів прогноз на війну взимку / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада територіальної оборони

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука для сайту Главред розповів, як погодні умови та настання зими вплинуть на наш наступ.

Експерт розповів, що все залежатиме від погоди та активного використання важкої броньованої техніки на двох етапах.

"Перший - коли росіяни заходили на територію України, тоді одна-дві гидоти навіть встигли заїхати на Оболонь у Києві. Тоді їх попалили чимало. Другий - спроба цього літа, коли підігріті політиками ЗСУ ухвалили рішення про контрнаступ і наразилися на невідомі нашій розвідці шалені мінні поля. Ці мінні поля зупинили просування бронетехніки", - зазначив Тука.

Він вважає, що говорити про якісь перспективи складно.

"Я не фахівець у питаннях воєнного мистецтва. Просто вірю, що керівництво ЗСУ разом із нашими консультантами діє грамотно. Хотів би лише одного - щоб політичне керівництво не втручалося в діяльність керівництва ЗСУ", - додав експерт.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Нагадаємо, що ексглава ЦРУ назвав причину, чому у літньому контрнаступі ЗСУ не було прориву. За його словами, причиною цього стали затримки в наданні військової допомоги від Заходу.

РФ змінила тактику біля Авдіївки через величезні втрати. Окупанти змушені діяти малими штурмовими групами та уникати скупчень техніки, тому що українські воїни у величезних кількостях знищують сили й засоби ворога.

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