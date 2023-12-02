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У літньому контрнаступі ЗСУ не було прориву: ексглава ЦРУ назвав причини

Анна Ярославська
2 грудня 2023, 11:15
Девід Петреус вказав на помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні.
Девід Петреус, ВСУ
Захід повинен був швидше надавати допомогу, вважає Петреус / Колаж: Главред, фото: скріншот відео АрміяInform, 22 окрема механізована бригада

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна не змогла досягти того прориву, на який всі сподівалися під час літнього контрнаступу. За його словами, причиною цього стали затримки в наданні військової допомоги від Заходу.

"2023 рік став роком, коли всі спостерігали, чи вдасться досягти прориву будь-якої зі сторін. Чому Україна опинилася в такій ситуації? Ми бачили затримки з наданням їм (військової техніки), наші танки лише недавно дісталися до них. Наша затримка в ухваленні рішень по M1, затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення про касетні боєприпаси, які могли бути дуже корисні, системи ракет більшого радіусу дії для реактивних систем залпового вогню, і нарешті літаки сучасного зразка", — цитує Петреуса Голос Америки.

Ексглава ЦРУ також вказав на помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін вирішив, "що йому вдасться уникнути відповідальності за потужне вторгнення в Україну, оскільки ми не зробили достатньо після окупації Криму".

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"Ми вийшли з Афганістану, він (Путін, - ред.) це бачив. Ми не мали стратегічного терпіння і так далі. Ось чому, я думаю, що президент Байден неодноразово заявляє, що ми повинні допомогти Тайваню", — додав Петреус.

Контрнаступ ЗСУ

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус завив, що контрнаступ Збройних сил України надзвичайно складний, адже росіяни спорудили міцну оборону. До того ж мінні поля простягаються значно глибше, ніж очікувалося.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Associated Press, що літній контрнаступ ЗСУ не досяг бажаних результатів через постійну нестачу озброєння. Зараз війна України та Росії знаходиться на новому етапі: очікується, що зима ускладнить бойові дії.

Видання The Economist опублікувало статтю під назвою "Путін зараз, схоже, виграє війну в Україні". Автор статті зазначає: у Росії вперше з'явилися реальні шанси на перемогу у війні в Україні. Не в останню чергу це сталося завдяки нерішучості Заходу в питанні надання допомоги Києву і відсутності стратегічного бачення. Російський диктатор Володимир Путін може зберігати свій режим при владі ще багато років, і загроза агресії нікуди не зникне.

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