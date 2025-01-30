'Зважена цифра': активіст розкрив кількість СЗЧ в Україні

На думку Друзенка, в Україні повністю відсутня військова юстиція, що створює сумніви в об'єктивності та компетентності цивільних судів.

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Геннадій Друзенко / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Що сказав Друзенко:

Далеко не всі справи потрапляють у статистику

Військову юстицію не відновлюють

Люди розчаровані у військово-політичному керівництві

У Збройних Силах зростає кількість випадків СЗЧ (самовільне залишення військової частини, - ред.). Водночас, людей не мотивують, а військова юстиція - відсутня.

Про це заявив керівник Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Пирогова, громадський активіст. Пирогова, громадський активіст Геннадій Друзенко в ефірі проекту "Тема з Мосейчук".

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"У нас відкрито 114 тисяч кримінальних справ. У деяких справах фігурують по 10-20 осіб. Я знаю, що далеко не всі такі справи потрапляють у статистику. Тож 150 тисяч СЗЧ - це досить зважена цифра. Відповідно, у нас кожен 6-7-й "взяв шинель і пішов додому"", - сказав Друзенко, посилаючись на дані Офісу Генпрокурора.

Він зазначив, що в Україні повністю відсутня військова юстиція, що створює сумніви в об'єктивності та компетентності цивільних судів.

"Військову юстицію не відновлюють, військову жандармерію не створюють, а генералів судять цивільні, які ніколи не нюхали пороху. Водночас у людей (в армії - ред.) є величезне розчарування у військово-політичному керівництві", - підсумував Геннадій Друзенко.

фото: Главред

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Україні запроваджують електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних. За словами Дениса Шмигаля, направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через додаток Резерв+.

Крім того, Шмигаль нещодавно повідомив, яка ще одна категорія підпадає під бронювання від мобілізації. Прем'єр-міністр заявив, що бронь від мобілізації отримають працівники газової галузі України.

Як писав Главред, в Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту, однак під час здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку, як і під час здобуття другої або третьої аспірантури.

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Хто такий Геннадій Друзенко? Геннадій Друзенко - український юрист, громадський активіст. Голова правління Центру Конституційного моделювання. Ветеран російсько-української війни, співзасновник і керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова (ПДМ ім. Миколи Пирогова). Миколи Пирогова (ПДМШ).

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