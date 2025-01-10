Бронювання від мобілізації: яка ще одна категорія підпадає тепер - Шмигаль

На сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 900 - 950 тисяч людей.

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Шмигаль повідомив про додаткове бронювання / Колаж: Главред, фото: скріншот, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Що сказав Шмигаль:

Кабінет міністрів надав бронь від мобілізації працівникам газової галузі України

Всього від мобілізації заброньовано до 950 тисяч людей

Бронь від мобілізації отримають працівники газової галузі України. Такою інформацією поділився прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Окрім цього, Кабінет міністрів вирішив, що понад норму будуть заброньовані ремонтні бригади облгазів.

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"У нас газовики заброньовані. Сьогодні уряд внесе відповідне рішення", - сказав він.

Також Денис Шмигаль підтвердив, що уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів.

Правила бронювання / Інфографіка: Главред

"Сьогодні питання буде реалізоване. Не бачу ніяких взагалі пересторог в цьому напрямку", - додав прем’єр-міністр.

За словами очільника Кабміну, на сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 900 - 950 тисяч людей.

"Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр вважає, що ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час. Також, на думку Шмигаля, вона не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу й Міністерству оборони.

Бронювання в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, якщо підприємство втрачає статус критичного або не відповідає його критеріям, вже після 28 лютого військовозобов’язані в Україні можуть втратити бронювання. Як пояснив нардеп Олександр Федієнко, у такому разі ТЦК мають право мобілізувати таких працівників.

Також у Мінекономіки розповіли, що керівники критично важливих підприємств матимуть 72 години для оновлення бронювання після 28 лютого. Забронювати працівників можна на порталі Дія.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль поділився інформацією про рівень зарплат для броні від мобілізації. За словами прем'єра, вживаються заходи для підвищення зарплати в комунальних підприємствах.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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