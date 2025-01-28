"Даємо зелене світло": в Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК

За словами Шмигаля, направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

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В Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК / Колаж: Главред, фото: скріншот, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

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Як можна буде отримати електронне направлення

Кому в першу чергу буде доступна опція

В Україні запроваджуються електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі за результатами засідання уряду.

"Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ", - написав він. відео дня

За словами Шмигаля, направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників та отримати через додаток Резерв+.

Насамперед опція буде доступна для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

"Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", - додав прем'єр.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію. Після початку повномасштабної війни з Росією ця дія відбувається регулярно.

Також повідомлялося, які три категорії можуть призвати у 2025 році.

Крім цього, юрист Євген Філіпець розставив усі крапки над "і" і пояснив звільнення від служби чоловіків 50+. За його словами, вони продовжують підлягати мобілізації, хоча їхня служба зазвичай не пов'язана з участю в бойових діях.

Більше новин про мобілізацію в Україні:

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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