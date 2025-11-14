Підірвали Транссиб і пустили поїзд під укіс: деталі спецоперації ГУР

Потужний вибух заблокував рух вантажів Транссибірською магістраллю.

Вибух заблокував рух вантажів Транссибірською магістраллю

Під укіс зійшов вантажний поїзд, пошкоджено залізничне полотно

Українська військова розвідка провела операцію, яка заблокувала ключову залізничну логістичну артерію Кремля.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, диверсію на території країни-агресора проведено в четвер, 13 листопада.

"Поблизу населеного пункту Соснівка в хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував рух вантажів Транссибірською магістраллю - ключовою залізничною артерією держави-агресора, використовуваною для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих із території КНДР", - зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний поїзд, а також пошкоджено залізничне полотно.

У ГУР зазначили, що кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об'єктами.

Спецоперація під Москвою: у ГУР розкрили деталі

Під час операції, проведеної ГУР Міноборони України, було виведено з ладу ключовий військовий об'єкт держави-агресора - російський нафтопродуктопровід "Кільцевий".

За даними української розвідки, саме він забезпечував окупаційні війська РФ паливом, необхідним для продовження бойових дій проти України.

Раніше в ГУР розповіли про зухвалу диверсію в РФ. Диверсія сповільнила доставку військових ресурсів для підрозділів армії РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога. Росія максимально незахищена від ударів України, і ГУР це вкотре довели.

Як повідомляв Главред, українські сили вночі 6 листопада знищили російську базу зберігання і запуску дронів-камікадзе Shahed на території Донецького аеропорту.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

