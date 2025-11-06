'Вибухова операція': ЗСУ знищили базу зберігання і запуску Шахедів у Донецьку

Операція була спільною роботою ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 Обр СБС "Птахи Мадяра".

Базу зберігання Шахедів уражено в окупованому Донецьку / Колаж: Главред, фото: Мадяр

Що відомо:

ЗСУ знищили російську базу Шахедів у Донецьку

Операція стала результатом злагодженої роботи ССО, артилерії та розвідки "Птахів Мадяра"

Втрачена база - мінус один пункт запуску дронів

У ніч на 6 листопада українські сили провели успішну операцію з ліквідації російської бази зберігання дронів-камікадзе Шахед на території Донецького аеропорту. Саме звідти окупанти запускали безпілотники для атак по українських містах.

Про епічне знищення об’єкта повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, операція стала результатом кількамісячної розвідувальної роботи, яку проводили Сили спеціальних операцій, ракетні війська та артилерія, а також розвідка 414-ї окремої бригади СБС - "Птахи Мадяра".

"Ціль була складною, її розробка тривала кілька місяців. Ми зібрали її з дрібних пазлів і цієї ночі реалізували ураження", - зазначив Мадяр.

Знищення бази має стратегічне значення: воно не лише зменшує кількість атак дронами, а й демонструє здатність українських сил діяти ефективно навіть у глибокому тилу ворога.

Дивіться відео нищівного ураження бази:

У Генштабі також підтвердили, що підрозділи Сил оборони вразили базу зберігання, комплектування та запуску БПЛА типу "Shahed" у Донецьку. На території об'єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію.

Операції ЗСУ - останні новини

Як повідомляв Главред, у Куп'янську ЗСУ проводить спецоперацію. Її мета - зачистити місто та перерізати логістику противника. Про це розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич. Зараз над операцією працюють декілька підрозділів.

Нагадаємо, ВМС України провели операцію на буровій платформі "Сиваш" у Чорному морі. Також у ході операції ліквідовано техніку спостереження та ПТРК.

Крім того, українські військові в ніч на 31 жовтня провели успішну спецоперацію на території Росії. Під ударом ракет Нептун були енергооб'єкти.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

