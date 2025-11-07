РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

Росія максимально незахищена від ударів України і ГУР це вчергове довели.

https://glavred.net/world/rf-totalno-prostrelivayut-gur-osushchestvilo-uspeshnuyu-operaciyu-v-glubokom-tylu-vraga-10713251.html Посилання скопійоване

З'явилися нові деталі щодо наслідків атаки на Башкортостан / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Основне:

Дрони ГУР атакувало один з ключових нафтохімічних заводів РФ

Внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа

Окрім заводу Україна уразила чимало НПЗ

Головне управління розвідки МО України дронами уразило нафтохімічний завод країни-агресорки Росії у Башкортостані. Як повідомили в ГУР, це сталося вчора, 6 листопада.

Майстри далекобійних дронів завдали успішного вогневого ураження по Стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який є одним із ключових підприємств нафтохімпрому РФ.

відео дня

Що відомо про наслідки удару ГУР

Після атаки дронів на нафтохімічному підприємстві Росії спалахнула пожежа. Її зафіксували на території цеху з виробництва агідолу - присадки до авіаційного пального.

"На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема - іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери", - йдеться у повідомленні.

Які ще об'єкти атакували українські дрони останнім часом

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram про інші успішні удари українських сил по об'єктах на території Росії. Зокрема, за останній час в РФ підгорали Волгоградський, Кстовський, Саратовський, Туапсинський, Марійський та Рязанський НПЗ. Два з них після атаки призупинили свою роботу.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Також зазнали уражень низка підстанцій, Костромська ГРЕС, ТЕЦ в Орлі та інші обʼєкти. Коваленко додав, що в Росії вже є дефіцит ППО через українські удари по комплексах С-300, С-400 та "Панцир".

"Основна кількість ППО ворога - біля фронту та Москви, що створює суттєві дірки в повітряному просторі Росії. Для розуміння, більшість росіян в країні взагалі не захищені Путіним, хоча він постійно обіцяв безпеку кожному. Всі ці випробування "Ярсів", анекдоти про "Посейдон" і "Бурівєстнік" з "Орєшніком" виглядають комічно на фоні тотальної прострілюваності Росії", - підсумував він.

Як Україна ударами по Росії змінює хід війни

Раніше, як писав Главред, ЗМІ писали, що українські безпілотники б'ють по нафтових об'єктах Росії і змінюють географію конфлікту. Українські далекобійні дрони вже завдали серії ударів по російських нафтопереробних заводах, паливних складах і військових логістичних центрах - послаблюючи енергетичну інфраструктуру і змушуючи Москву вводити обмеження на постачання палива.

Тепер деякі моделі безпілотників навіть долають до 1 000 км, що значно розширює радіус ураження порівняно з попередніми етапами кампанії.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони здійснила атаку на нафтотермінал у російському порту Туапсе, що в Краснодарському краї.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки порт призупинив експорт палива, а НПЗ, що підконтрольний компанії "Роснафта", повністю припинив переробку сирої нафти.

Також напередодні Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі підприємства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Інші новини:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред