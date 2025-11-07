РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

Основне:
- Дрони ГУР атакувало один з ключових нафтохімічних заводів РФ
- Внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа
- Окрім заводу Україна уразила чимало НПЗ
Головне управління розвідки МО України дронами уразило нафтохімічний завод країни-агресорки Росії у Башкортостані. Як повідомили в ГУР, це сталося вчора, 6 листопада.
Майстри далекобійних дронів завдали успішного вогневого ураження по Стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який є одним із ключових підприємств нафтохімпрому РФ.
Що відомо про наслідки удару ГУР
Після атаки дронів на нафтохімічному підприємстві Росії спалахнула пожежа. Її зафіксували на території цеху з виробництва агідолу - присадки до авіаційного пального.
"На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема - іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери", - йдеться у повідомленні.
Які ще об'єкти атакували українські дрони останнім часом
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram про інші успішні удари українських сил по об'єктах на території Росії. Зокрема, за останній час в РФ підгорали Волгоградський, Кстовський, Саратовський, Туапсинський, Марійський та Рязанський НПЗ. Два з них після атаки призупинили свою роботу.
Також зазнали уражень низка підстанцій, Костромська ГРЕС, ТЕЦ в Орлі та інші обʼєкти. Коваленко додав, що в Росії вже є дефіцит ППО через українські удари по комплексах С-300, С-400 та "Панцир".
"Основна кількість ППО ворога - біля фронту та Москви, що створює суттєві дірки в повітряному просторі Росії. Для розуміння, більшість росіян в країні взагалі не захищені Путіним, хоча він постійно обіцяв безпеку кожному. Всі ці випробування "Ярсів", анекдоти про "Посейдон" і "Бурівєстнік" з "Орєшніком" виглядають комічно на фоні тотальної прострілюваності Росії", - підсумував він.
Як Україна ударами по Росії змінює хід війни
Раніше, як писав Главред, ЗМІ писали, що українські безпілотники б'ють по нафтових об'єктах Росії і змінюють географію конфлікту. Українські далекобійні дрони вже завдали серії ударів по російських нафтопереробних заводах, паливних складах і військових логістичних центрах - послаблюючи енергетичну інфраструктуру і змушуючи Москву вводити обмеження на постачання палива.
Тепер деякі моделі безпілотників навіть долають до 1 000 км, що значно розширює радіус ураження порівняно з попередніми етапами кампанії.
Удари вглиб Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони здійснила атаку на нафтотермінал у російському порту Туапсе, що в Краснодарському краї.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки порт призупинив експорт палива, а НПЗ, що підконтрольний компанії "Роснафта", повністю припинив переробку сирої нафти.
Також напередодні Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі підприємства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ.
Інші новини:
- Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася
- Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу
- В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред