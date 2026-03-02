Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

Точковими та масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова та спеціальна техніка окупантів.

ЗСУ просуваються на фронті / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

На Олександрівському напрямку звільнено 9 населених пунктів

Здійснюється планомірне витіснення противника з укріплених позицій

Підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ невпинно тиснуть на противника на Олександрівському напрямку, звільнили 9 населених пунктів.

Ще 3 населені пункти зачищені від противника і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів, повідомили в прес-центрі ДШВ.

Відзначається, що військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, нав'язуючи ворогу свої умови бою.

В ході операції здійснюється планомірне і рішуче витіснення противника з укріплених позицій. Точковими і масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова і спеціальна техніка окупантів.

Відповідно до зваженого задуму головнокомандувача Збройних Сил України, під чітким керівництвом командувача Десантно-штурмовими військами ЗС України забезпечено послідовну та ефективну реалізацію наступальної операції, йдеться в повідомленні.

Операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень в результаті прийнятих рішень і застосування технічних засобів був обмежений доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це істотно вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів і ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії і продовжив рухатися далі.

Безперервно і результативно працюють підрозділи аеророзвідки і FPV-розрахунки, які виявляють і знищують цілі, не залишаючи ворогу жодного безпечного тилу.

З початком операції (з 29.01.2026 по тч.), втрати противника становлять:

Особового складу - 6537, з них:

Безповоротні - 4355

Санітарні - 2167

Полон - 15О

ВТ - 419, з них:

ББМ - 14

АТ - 242

АС - 49

РСЗО - 2

Засоби ППО - 1

Спец. техніка - 6

Мото/квадро - 105

Танки - 7

АртС - 147

БПлА типу Крило - 611

ПУБПлА - 108.

Прорив ДШВ: дані військових

Підрозділи Збройних сил України зуміли прорвати оборонні позиції противника на Олександрівському напрямку, в районі адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Особливо результативно діяли розвідгрупи "CG132" зі складу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини.

