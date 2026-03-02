Рус
Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

Олексій Тесля
2 березня 2026, 17:29оновлено 2 березня, 18:40
Точковими та масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова та спеціальна техніка окупантів.
Влада України готує людей і економіку до
ЗСУ просуваються на фронті / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

  • На Олександрівському напрямку звільнено 9 населених пунктів
  • Здійснюється планомірне витіснення противника з укріплених позицій

Підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ невпинно тиснуть на противника на Олександрівському напрямку, звільнили 9 населених пунктів.

Ще 3 населені пункти зачищені від противника і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів, повідомили в прес-центрі ДШВ.

відео дня

Відзначається, що військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, нав'язуючи ворогу свої умови бою.

В ході операції здійснюється планомірне і рішуче витіснення противника з укріплених позицій. Точковими і масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова і спеціальна техніка окупантів.

Відповідно до зваженого задуму головнокомандувача Збройних Сил України, під чітким керівництвом командувача Десантно-штурмовими військами ЗС України забезпечено послідовну та ефективну реалізацію наступальної операції, йдеться в повідомленні.

Операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень в результаті прийнятих рішень і застосування технічних засобів був обмежений доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це істотно вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів і ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії і продовжив рухатися далі.

Безперервно і результативно працюють підрозділи аеророзвідки і FPV-розрахунки, які виявляють і знищують цілі, не залишаючи ворогу жодного безпечного тилу.

З початком операції (з 29.01.2026 по тч.), втрати противника становлять:

Особового складу - 6537, з них:

  • Безповоротні - 4355
  • Санітарні - 2167
  • Полон - 15О

ВТ - 419, з них:

  • ББМ - 14
  • АТ - 242
  • АС - 49
  • РСЗО - 2
  • Засоби ППО - 1
  • Спец. техніка - 6
  • Мото/квадро - 105
  • Танки - 7
  • АртС - 147
  • БПлА типу Крило - 611
  • ПУБПлА - 108.

Прорив ДШВ: дані військових

Підрозділи Збройних сил України зуміли прорвати оборонні позиції противника на Олександрівському напрямку, в районі адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Особливо результативно діяли розвідгрупи "CG132" зі складу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Десантно-штурмові війська війна Росії та України
