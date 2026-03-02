Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

Головне:
- На Олександрівському напрямку звільнено 9 населених пунктів
- Здійснюється планомірне витіснення противника з укріплених позицій
Підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ невпинно тиснуть на противника на Олександрівському напрямку, звільнили 9 населених пунктів.
Ще 3 населені пункти зачищені від противника і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів, повідомили в прес-центрі ДШВ.
Відзначається, що військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, нав'язуючи ворогу свої умови бою.
В ході операції здійснюється планомірне і рішуче витіснення противника з укріплених позицій. Точковими і масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова і спеціальна техніка окупантів.
Відповідно до зваженого задуму головнокомандувача Збройних Сил України, під чітким керівництвом командувача Десантно-штурмовими військами ЗС України забезпечено послідовну та ефективну реалізацію наступальної операції, йдеться в повідомленні.
Операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень в результаті прийнятих рішень і застосування технічних засобів був обмежений доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це істотно вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів і ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії і продовжив рухатися далі.
Безперервно і результативно працюють підрозділи аеророзвідки і FPV-розрахунки, які виявляють і знищують цілі, не залишаючи ворогу жодного безпечного тилу.
З початком операції (з 29.01.2026 по тч.), втрати противника становлять:
Особового складу - 6537, з них:
- Безповоротні - 4355
- Санітарні - 2167
- Полон - 15О
ВТ - 419, з них:
- ББМ - 14
- АТ - 242
- АС - 49
- РСЗО - 2
- Засоби ППО - 1
- Спец. техніка - 6
- Мото/квадро - 105
- Танки - 7
- АртС - 147
- БПлА типу Крило - 611
- ПУБПлА - 108.
Прорив ДШВ: дані військових
Підрозділи Збройних сил України зуміли прорвати оборонні позиції противника на Олександрівському напрямку, в районі адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Особливо результативно діяли розвідгрупи "CG132" зі складу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
