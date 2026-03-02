РФ цинічно ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

Рятувальники та поліція евакуювали постраждалих із потяга та надали першу медичну допомогу на місці.

На місці події тривають огляд наслідків атаки

Коротко:

Дрон атакував приміський потяг у Криворізькому районі

Загинув 75-річний чоловік, дев’ятеро поранені

Серед постраждалих є діти, евакуація пасажирів проведена

В день, 2 березня, окупаційні війська атакували Криворізький район Дніпропетровщини дронами, поціливши у приміський потяг із пасажирами. Внаслідок атаки загинув 75-річний чоловік, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них діти, повідомили місцеві та урядові джерела.

За словами прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби:

"На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів".

Кулеба додав, що поїзд був негайно зупинений, пасажирів евакуювали та надали першу медичну допомогу. На місце прибули рятувальники ДСНС, залізничники та медики з найближчих станцій і депо.

"Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги. Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення".

Стан постраждалих

Також очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram повідомив, що під час обстрілу сталася пожежа. Спочатку травмованих було щонайменше чотири особи, серед них — одна вкрай тяжко поранена.

"Станом на 14:44 кількість поранених зросла до п’яти. Серед них — 10-річна дівчинка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Чотирьох дорослих госпіталізували".

Шахед

Пізніше Ганжа повідомив, що чоловік, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні. Станом на 17:01 кількість травмованих зросла до дев’яти.

"У лікарнях залишаються пʼятеро людей. У них здебільшого осколкові поранення та контузії", — уточнив посадовець.

Оновлено: Станом на 18:23 кількість травмованих зросла до десяти: до лікарень звернувся 58-річний чоловік, всього у медзакладах залишаються шестеро поранених із переважно осколковими пораненнями та контузіями.

Інформація від поліції

Поліція підтвердила атаку на потяг, уточнивши, що безпілотник влучив у один із вагонів. Постраждалих евакуювали за участі дев’яти поліцейських, рятувальників ДСНС та небайдужих громадян.

Через загрозу повторного обстрілу бригади екстреної медичної допомоги не змогли оперативно дістатися поранених, тому їх доправляли службовими автомобілями поліції.

На місці події триває огляд, фіксація наслідків атаки та опитування свідків.

Коли Росія може зменшити атаки по Україні – думка експерта

За оцінкою військово-політичного експерта групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, з настанням теплішої погоди повітряні удари Росії можуть зменшитися.

"Ймовірно, до літа їхня кількість стане меншою, оскільки в теплий період року Росія більше зосередиться на інших цілях", – пояснив Коваленко.

Водночас він наголосив, що удари по об’єктах енергетичної інфраструктури не припиняться.

"Весною їх буде менше, але атаки на енергетичні об’єкти триватимуть протягом усього року – весною, влітку та восени 2026-го. Взимку активність зараз максимально висока", – додав експерт.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 27 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема і один підліток.

Крім того, в ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.

Нагадаємо,

ніч на 26 лютого російські окупанти вкотре здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в декількох містах країни.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіровоградська область. Горіли квартири і торгові центри. Є поранені, зокрема, і дитина. Рятувальники працюють на місцях "прильотів".

Про персону: Олексій Кулеба

