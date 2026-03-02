Рус
США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

Руслан Іваненко
2 березня 2026, 18:56
Дональд Трамп підкреслив, що конфлікт триватиме недовго та планується завершення протягом кількох тижнів
Трамп, Иран, ракета
Трамп хоче, щоб конфлікт не затягувався / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот

Коротко:

  • Трамп заявив про майбутню "велику хвилю" ударів
  • США вже проводять військові дії проти Ірану
  • Новий етап конфлікту може початися незабаром

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поки що "ще не починали бити сильно" по Ірану, і пообіцяв найближчим часом "велику хвилю" ударів по режиму, повідомляє CNN.

"Ми ще навіть не починали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля настане незабаром", – наголосив американський лідер.

відео дня

Трамп додав, що США вже "дають прочухана" Ірану і "все йде дуже добре". За його словами, Сполучені Штати мають найкращі збройні сили у світі і активно їх застосовують.

Президент також зазначив, що не хоче, щоб конфлікт тривав довго.

"Я завжди думав, що вона триватиме чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік", – заявив Трамп.

На запитання про те, чи використовують США додаткові заходи, окрім військової сили, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною, Трамп відповів ствердно:

"Так, дійсно. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно. І незабаром стане ще небезпечніше", – підкреслив президент США.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Куди спрямовані плани Трампа після Ірану – думка журналіста

Як писав Главред, на тлі операцій США та Ізраїлю в Ірані Білий дім розробляє масштабний план, який передбачає повалення не однієї, не двох, а трьох автократій, повідомляє The Atlantic журналістка Вівіан Салама. За її даними, наступною метою президента Дональда Трампа може стати Куба.

За словами джерела в адміністрації, Трамп впевнений у результатах своїх дій.

"Президент відчуває, що у нього все виходить, що все йде як треба", — цитує Салама одного з чиновників.

Президент США також відкрито говорив про Кубу. На п’ятничній пресконференції в Білому домі він допустив можливість "дружнього захоплення" острова з населенням близько 11 мільйонів людей. За словами Трампа, держсекретар Марко Рубіо веде переговори з кубинськими лідерами на "дуже високому рівні" щодо можливої угоди.

Операція США проти Ірану - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Крім того, в Ірані повідомили про пошкодження великого ядерного об’єкта в Натанзі, одному з ключових центрів їхньої ядерної програми, внаслідок ударів США та Ізраїлю. Посол країни в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз.

Також Трамп також заявив, що США планують продовжувати операцію проти Тегерана, і прогнозує, що вона може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.

Читайте також:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

20:49Україна
20:11Світ
Реклама
Реклама
Реклама
