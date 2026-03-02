США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

Коротко:
- Трамп заявив про майбутню "велику хвилю" ударів
- США вже проводять військові дії проти Ірану
- Новий етап конфлікту може початися незабаром
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поки що "ще не починали бити сильно" по Ірану, і пообіцяв найближчим часом "велику хвилю" ударів по режиму, повідомляє CNN.
"Ми ще навіть не починали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля настане незабаром", – наголосив американський лідер.відео дня
Трамп додав, що США вже "дають прочухана" Ірану і "все йде дуже добре". За його словами, Сполучені Штати мають найкращі збройні сили у світі і активно їх застосовують.
Президент також зазначив, що не хоче, щоб конфлікт тривав довго.
"Я завжди думав, що вона триватиме чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік", – заявив Трамп.
На запитання про те, чи використовують США додаткові заходи, окрім військової сили, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною, Трамп відповів ствердно:
"Так, дійсно. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно. І незабаром стане ще небезпечніше", – підкреслив президент США.
Куди спрямовані плани Трампа після Ірану – думка журналіста
Як писав Главред, на тлі операцій США та Ізраїлю в Ірані Білий дім розробляє масштабний план, який передбачає повалення не однієї, не двох, а трьох автократій, повідомляє The Atlantic журналістка Вівіан Салама. За її даними, наступною метою президента Дональда Трампа може стати Куба.
За словами джерела в адміністрації, Трамп впевнений у результатах своїх дій.
"Президент відчуває, що у нього все виходить, що все йде як треба", — цитує Салама одного з чиновників.
Президент США також відкрито говорив про Кубу. На п’ятничній пресконференції в Білому домі він допустив можливість "дружнього захоплення" острова з населенням близько 11 мільйонів людей. За словами Трампа, держсекретар Марко Рубіо веде переговори з кубинськими лідерами на "дуже високому рівні" щодо можливої угоди.
Операція США проти Ірану - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.
Крім того, в Ірані повідомили про пошкодження великого ядерного об’єкта в Натанзі, одному з ключових центрів їхньої ядерної програми, внаслідок ударів США та Ізраїлю. Посол країни в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз.
Також Трамп також заявив, що США планують продовжувати операцію проти Тегерана, і прогнозує, що вона може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.
Читайте також:
- Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ
- В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо
- Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо
Про джерело: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.
Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред