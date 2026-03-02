США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

Дональд Трамп підкреслив, що конфлікт триватиме недовго та планується завершення протягом кількох тижнів

Коротко:

Трамп заявив про майбутню "велику хвилю" ударів

США вже проводять військові дії проти Ірану

Новий етап конфлікту може початися незабаром

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поки що "ще не починали бити сильно" по Ірану, і пообіцяв найближчим часом "велику хвилю" ударів по режиму, повідомляє CNN.

"Ми ще навіть не починали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля настане незабаром", – наголосив американський лідер. відео дня

Трамп додав, що США вже "дають прочухана" Ірану і "все йде дуже добре". За його словами, Сполучені Штати мають найкращі збройні сили у світі і активно їх застосовують.

Президент також зазначив, що не хоче, щоб конфлікт тривав довго.

"Я завжди думав, що вона триватиме чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік", – заявив Трамп.

На запитання про те, чи використовують США додаткові заходи, окрім військової сили, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною, Трамп відповів ствердно:

"Так, дійсно. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно. І незабаром стане ще небезпечніше", – підкреслив президент США.

Куди спрямовані плани Трампа після Ірану – думка журналіста

Як писав Главред, на тлі операцій США та Ізраїлю в Ірані Білий дім розробляє масштабний план, який передбачає повалення не однієї, не двох, а трьох автократій, повідомляє The Atlantic журналістка Вівіан Салама. За її даними, наступною метою президента Дональда Трампа може стати Куба.

За словами джерела в адміністрації, Трамп впевнений у результатах своїх дій.

"Президент відчуває, що у нього все виходить, що все йде як треба", — цитує Салама одного з чиновників.

Президент США також відкрито говорив про Кубу. На п’ятничній пресконференції в Білому домі він допустив можливість "дружнього захоплення" острова з населенням близько 11 мільйонів людей. За словами Трампа, держсекретар Марко Рубіо веде переговори з кубинськими лідерами на "дуже високому рівні" щодо можливої угоди.

Операція США проти Ірану - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Крім того, в Ірані повідомили про пошкодження великого ядерного об’єкта в Натанзі, одному з ключових центрів їхньої ядерної програми, внаслідок ударів США та Ізраїлю. Посол країни в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз.

Також Трамп також заявив, що США планують продовжувати операцію проти Тегерана, і прогнозує, що вона може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.

Читайте також:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

