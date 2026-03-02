"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

Віталій Козловський пообіцяв розповісти про причини свого звільнення з армії після закінчення війни.

Козловський пообіцяв розповісти про службу у великому інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Раніше Козловського списали з української армії

Козловський пообіцяв розповісти про службу у великому інтерв'ю

Відомий український співак Віталій Козловський відмовився говорити про причини свого звільнення з лав Збройних сил України.

На прем'єрному показі фільму "Мавка. Справжній міф" ведуча шоу "Ранок у великому місті" прямо запитала у артиста, чому його списали з української армії. Козловський відповів, що розповідатиме про це вже після закінчення війни Росії проти України.

"Настане момент, і я про це буду говорити. Я про це розповім у великому інтерв'ю. Але мені здається, що зараз ще не час про це говорити відкрито так", - сказав він.

Відзначимо, Козловський влітку 2023 року отримав повістку і відправився на службу. Спершу артиста направили до Національної гвардії, бригади "Рубіж". Потім Козловський потрапив до Національного президентського оркестру. Навесні 2024 року його перевели до 22-ї окремої механізованої бригади, а через кілька місяців звільнили в запас. При цьому Віталій продовжує займатися зборами та підтримкою українських військових та їхніх сімей.

Згідно з відповіддю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, Козловського звільнили в запас через необхідність доглядати за дружиною з інвалідністю I або II групи.

Про особу: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський — український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

